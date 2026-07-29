Entre-Temps Théâtre d’Angoulême Scène Nationale Théâtre d’Angoulême, Scène Nationale Angoulême

Informations pratiques

Angoulême

Entre-Temps Théâtre d’Angoulême Scène Nationale

Théâtre d’Angoulême, Scène Nationale Avenue des Maréchaux Angoulême Charente

Tarif : 36 – 36 – 36 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-11-25 20:30:00

fin : 2026-11-26

Date(s) :

2026-11-25

Figure majeure de la danse contemporaine, Philippe Decouflé célèbre le temps dans une création aussi ludique qu’émouvante. Une pièce en forme de déclaration d’amour à celles et ceux qui l’ont inspiré depuis toujours interprètes et chorégraphes.

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Théâtre d’Angoulême, Scène Nationale Avenue des Maréchaux Angoulême 16000 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 38 61 61 infos@theatre-angouleme.org

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English :

A leading figure in contemporary dance, Philippe Decouflé celebrates time in a work that is as playful as it is moving. A piece that serves as a declaration of love to those who have always inspired him: dancers and choreographers.

L’événement Entre-Temps Théâtre d’Angoulême Scène Nationale Angoulême a été mis à jour le 2026-07-21 par Office de Tourisme du Pays d’Angoulême