Entre-Temps Théâtre d’Angoulême Scène Nationale Théâtre d’Angoulême, Scène Nationale Angoulême
mercredi 25 novembre 2026 · Théâtre d'Angoulême, Scène Nationale · Angoulême
Informations pratiques
Angoulême
Entre-Temps Théâtre d’Angoulême Scène Nationale
Théâtre d’Angoulême, Scène Nationale Avenue des Maréchaux Angoulême Charente
Tarif : 36 – 36 – 36 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-11-25 20:30:00
fin : 2026-11-26
Date(s) :
2026-11-25
Figure majeure de la danse contemporaine, Philippe Decouflé célèbre le temps dans une création aussi ludique qu’émouvante. Une pièce en forme de déclaration d’amour à celles et ceux qui l’ont inspiré depuis toujours interprètes et chorégraphes.
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Théâtre d’Angoulême, Scène Nationale Avenue des Maréchaux Angoulême 16000 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 38 61 61 infos@theatre-angouleme.org
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English :
A leading figure in contemporary dance, Philippe Decouflé celebrates time in a work that is as playful as it is moving. A piece that serves as a declaration of love to those who have always inspired him: dancers and choreographers.
L’événement Entre-Temps Théâtre d’Angoulême Scène Nationale Angoulême a été mis à jour le 2026-07-21 par Office de Tourisme du Pays d’Angoulême
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