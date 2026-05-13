Entre terrain et laboratoire : reconstituer la flore du Permien de Lodève, Musée de Lodève, Lodève

Entre terrain et laboratoire : reconstituer la flore du Permien de Lodève Samedi 23 mai, 18h30, 19h30 Musée de Lodève Hérault

Limité à 20 personnes

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-23T18:30:00+02:00 – 2026-05-23T19:00:00+02:00

Fin : 2026-05-23T19:30:00+02:00 – 2026-05-23T20:00:00+02:00

Venez rencontrer Geoffroy Pallardy, étudiant en master en paléontologie au muséum d’Histoire naturelle de Paris. Il vous présente des recherches et dessins de la flore du Permien de Lodève et ses récentes découvertes issues de fouilles dans la région. Une occasion de se glisser dans la peau d’un chercheur passionné et passionnant.

Musée de Lodève Rue de la Republique, 34700 Lodève, France Lodève 34700 Hérault Occitanie +33467888610 https://www.museedelodeve.fr [{« type »: « phone », « value »: « 04 67 88 86 10 »}, {« type »: « link », « value »: « https://museedelodeve.fr »}] Trois collections, un récit :

– traces de gouttes de pluie tombées il y a 285 millions d’années,

– traces de pas d’une famille qui explore une grotte il y a 9.000 ans,

– traces du burin dans la pierre qui donnent naissance à une sculpture de Paul Dardé (1888-1963).

Chaque œuvre, chaque objet présenté, est l’occasion d’un récit, d’une “tranche de vie” autour d’un thème commun, la trace et l’empreinte. Les collections illustrent 540 millions d’années d’histoire des paysages, l’occupation du territoire par l’homme au néolithique, leurs activités, leurs savoir-faire. Le musée est par ailleurs l’institution de référence pour la production du sculpteur Paul Dardé (1888-1963) dont il possède le fonds d’atelier.

Venez rencontrer Geoffroy Pallardy, étudiant en master en paléontologie au muséum d’Histoire naturelle de Paris. Il vous présente des recherches et dessins de la flore du Permien de Lodève et ses de…

©musée de Lodève