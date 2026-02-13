ENTRE VOS MAINS | Marc Lainé, Théâtre national de Bretagne, Rennes

ENTRE VOS MAINS | Marc Lainé Vendredi 29 mai, 14h30 Théâtre national de Bretagne Ille-et-Vilaine

Étonnante exposition immersive, Entre vos mains invite le public à une visite audioguidée au cœur d’œuvres mystérieuses produites par le jeune artiste spirite Mehdi Lamrani.

L’artiste médiumnique Mehdi Lamrani, mystérieusement disparu le soir de son premier vernissage, était possédé par des fantômes d’artistes pour donner corps à des œuvres restées jusque-là dans les limbes de la création. Entre vos mains est la rétrospective de ce travail mystérieux, déployé en pièces filmiques, chorégraphiques, musicales et littéraires. Parmi ces diverses créations et dans un ingénieux dispositif circulaire, les spectateurs et spectatrices déambulent lors d’une visite audioguidée, prenant la mesure de la vertigineuse étrangeté de l’œuvre de Mehdi Lamrani et reconstituant peu à peu les pièces d’un puzzle tragique.

→ La séance du 29 mai à 14h30 est une représentation scolaire ouverte au public, dans la limite des places disponibles.

Théâtre national de Bretagne 1 rue Saint-Hélier, 35000 Rennes Rennes 35000 Thabor – Saint-Hélier – Alphonse Guérin Ille-et-Vilaine Bretagne

Accessibilité : surtitres pour sourds ou malentendants et adaptation en LSF avec lunettes connectées sur les séances de 14h30, 18h30, 19h50 et 21h10 SME LSF

Christophe Raynaud de Lage