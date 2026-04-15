Entrée des artistes, Théâtre de Charleville-Mézières, Charleville-Mézières

Entrée des artistes Mardi 19 mai, 20h00 Théâtre de Charleville-Mézières Ardennes

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-19T20:00:00+02:00 – 2026-05-19T21:15:00+02:00

Fin : 2026-05-19T20:00:00+02:00 – 2026-05-19T21:15:00+02:00

Ahmed Madani a interrogé le désir de théâtre d’un groupe de jeunes de l’École des Teintureries à Lausanne. Sept jeunes comédiens cherchent, au plus profond d’eux-mêmes, l’origine de leur désir de théâtre à travers des récits de vie ou de souvenirs marquants, des histoires de familles ou des chansons. Ils parlent à cœur ouvert, creusent dans leur mémoire, et se dévoilent sans filtre. Leur corps, leur esprit, leur sensibilité, les douleurs et les joies qui les ont pétris sont livrés sans fard. Leur humanité est exposée sur scène. N’est-ce pas là le destin de tout artiste ?

Théâtre de Charleville-Mézières Place du Theatre 08000 Charleville-Mézières Charleville-Mézières 08000 Lille-Centre Ardennes Grand Est 0324324450 https://tcm.charleville-mezieres.fr/ https://www.facebook.com/TCMdeCharleville;https://www.instagram.com/tcm_charleville/ Situé au cœur de la ville, le théâtre de Charleville-Mézières développe un projet artistique placé sous le signe de l’ouverture, à la croisée des mondes, des territoires, des âges et des émotions.

« Le théâtre rend aux hommes la tendresse humaine. » – Louis Jouvet