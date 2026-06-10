Entrée, plat, dessert Du 75 au 99 avenue Aristide Briand Rennes 2 août et 2 septembre Ille-et-Vilaine

Gratuit, visible 24/7

Les 4X3 accueillent six artistes internationaux présentant chacun une image sur le thème de la nourriture, des aliments et de la gastronomie.

Les 4X3 accueillent six artistes internationaux présentant chacun une image sur le thème de la nourriture, des aliments et de la gastronomie.

De l’assiette après sauçage au flan familial en passant par les crêpes anniversaire, les six artistes proposent une vision poétique et souvent drôle de leur rapport au «manger».

Les œuvres de Mireille Blanc (FR) / Vincent Kohler (CH) / Jiyung Lee (KR) / Raphaël-Bachir Osman (FR) / Hugo Rocci (FR) / Ruth van Beek (NL) sont à découvrir en format XXL tout l’été.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-08-02T00:01:00.000+02:00

Fin : 2026-09-02T23:59:00.000+02:00

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Du 75 au 99 avenue Aristide Briand 75 avenue Aristide Briand 35000 Rennes Thabor – Saint-Hélier – Alphonse Guérin Rennes 35064 Ille-et-Vilaine



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