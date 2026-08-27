Entreprends demain ! le salon de l’entrepreneuriat durable Cité des sciences et de l’Industrie Paris

Informations pratiques

Entreprends Demain ! : une journée pour faire avancer votre projet entrepreneurial

Vous avez une idée, un projet de création d’entreprise ou vous êtes déjà entrepreneur ? Entreprends Demain ! vous donne rendez-vous le mardi 22 septembre 2026 à la Cité des sciences et de l’industrie pour une journée entièrement dédiée à l’entrepreneuriat durable.

Organisé par la Cité des métiers et le collectif Le Projecteur – Carrefour de l’entrepreneuriat parisien, cet événement rassemble des experts et des acteurs de l’écosystème entrepreneurial parisien pour vous aider à trouver des réponses concrètes à vos questions et à faire avancer votre projet.

Une journée pour rencontrer les bons interlocuteurs

Que vous soyez au stade de l’idée, en phase de création ou déjà lancé, vous pourrez rencontrer de nombreux professionnels : experts-comptables, avocats, banques, communicants, acteurs de l’accompagnement et institutions parisiennes.

Au programme :

Des rendez-vous individuels de 20 minutes avec des experts, pour poser vos questions et bénéficier de conseils adaptés à votre situation (sur inscription)

avec des experts, pour poser vos questions et bénéficier de conseils adaptés à votre situation (sur inscription) Des ateliers thématiques de 45 minutes , consacrés aux différentes problématiques rencontrées par les entrepreneurs (sur inscription)

, consacrés aux différentes problématiques rencontrées par les entrepreneurs (sur inscription) Des Flash Talks de 15 minutes , en accès libre, pour découvrir rapidement une actualité, un conseil ou un retour d’expérience ;

, en accès libre, pour découvrir rapidement une actualité, un conseil ou un retour d’expérience ; Un espace de rencontres avec les exposants et partenaires en libre accès, pour identifier les ressources et les dispositifs qui peuvent vous accompagner.

Que vous cherchiez à clarifier votre projet, choisir votre statut, financer votre activité, développer votre communication, sécuriser votre démarche ou simplement identifier les bons partenaires, Entreprends Demain ! est l’occasion de rencontrer en un même lieu les acteurs qui peuvent vous aider à passer à l’étape suivante.

Mardi 22 septembre 2026

Cité des métiers de Paris

De 10h à 17h

️ Événement gratuit

Les rendez-vous individuels et les ateliers sont accessibles sur inscription. Découvrez le programme et préparez votre journée en choisissant les experts et les ateliers qui correspondent à vos besoins.

Pour en savoir plus et vous inscrire :entreprendsdemain.fr

Entreprends Demain ! est le premier salon de l’entrepreneuriat durable à Paris. Le pôle Créer son Activité de la Cité des Métiers et le groupement d’associations Le Projecteur — Carrefour de l’entrepreneuriat parisien vous invitent à venir découvrir leurs partenaires experts (comptables, communicants, avocats, architectes, banques…) ainsi que toutes les institutions jouant un rôle dans l’environnement entrepreneurial parisien.

Le mardi 22 septembre 2026

de 10h00 à 17h00

gratuit

Public adultes.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-09-22T13:00:00+02:00

fin : 2026-09-22T20:00:00+02:00

Date(s) : 2026-09-22T10:00:00+02:00_2026-09-22T17:00:00+02:00

Cité des sciences et de l’Industrie 30 Avenue Corentin Cariou 75019 La Cité des sciences et de l’industrie est un établissement public de diffusion de la culture scientifique, technique et industrielle située à Paris, La Villette. La Cité propose expositions, films, conférences et animations pour les enfants et leurs familles.

science, culture scientifique et technique et industrielle, recherche, expositions, médiation, muséeParis

https://entreprendsdemain.fr/



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