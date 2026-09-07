Entretenir la Mémoire, Mémorial du camp de concentration de Natzweiler-Struthof, Natzwiller

Informations pratiques

Entretenir la Mémoire 19 et 20 septembre Mémorial du camp de concentration de Natzweiler-Struthof Bas-Rhin

Inscription sur place à votre arrivée au Mémorial, 40 personnes par visite

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:30:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:30:00+02:00 – 2026-09-20T16:00:00+02:00

Le mémorial du camp de Natzweiler-Struthof est un lieu où se superposent les mémoires.

Dès les premières commémorations, organisées avant même la fin de la Seconde Guerre mondiale, jusqu’aux grands chantiers de restauration engagés aujourd’hui, le site n’a cessé d’évoluer pour préserver les traces du passé et les transmettre aux générations futures.

Cette visite guidée invite à découvrir les différentes étapes de cette construction mémorielle à travers des lieux emblématiques : la fosse aux cendres, la croix blanche, le monument mémorial inauguré par le général de Gaulle, la nécropole nationale, le Centre européen du résistant déporté ou encore la baraque cuisine en cours de restauration. Chacun témoigne d’une époque, d’un choix de mise en mémoire et d’une volonté constante de rendre hommage aux victimes.

La visite aborde également les enjeux contemporains de conservation du site, notamment les importants travaux de protection et de restauration menés depuis 2014, qui permettent de préserver ce patrimoine exceptionnel pour les générations à venir.

Un parcours original pour comprendre comment le Mémorial s’est construit au fil du temps, comment il entretient la mémoire des déportés et comment il relève aujourd’hui le défi de transmettre cette histoire dans un lieu authentique.

Mémorial du camp de concentration de Natzweiler-Struthof Struthof, 67130 Natzwiller, France Natzwiller 67130 Bas-Rhin Grand Est 0388474467 http://www.natzweiler-struthof.fr Camp construit par les allemands à partir de mai 1941 ; des baraquements en planches de bois sont prévus pour 4000 détenus. Le poste de commandement du camp s’installe dans un petit hôtel de sports d’hiver. Un total de 17 405 prisonniers aurait séjourné ou transité par ce camp. Libéré le 22 novembre 1944, le camp est utilisé jusqu’en 1949 par l’administration pénitentiaire française. Les vestiges du camp, y compris la grange abritant la chambre à gaz, sont protégés à l’instigation de Bertrand Monnet, architecte en chef des monuments historiques et auteur, en 1960, du mémorial du camp (sculpture par Lucien Fenaux). La baraque numéro 1, reconstruite après un attentat en 1976, abrite aujourd’hui un musée qui regroupe divers objets recueillis dans le camp et retrace l’histoire du national-socialisme. – A35 en direction de Colmar – puis suivre la direction Schirmeck, Molsheim – prendre la sortie en direction de Saint-Dié, Schirmeck, Mutzig – traverser Schirmeck et continuer jusqu’à Rothau – puis à l’entrée de Rothau suivre les panneaux « camp du Struthof » (ne pas aller dans le village de Natzwiller)

Le mémorial du camp de Natzweiler-Struthof est un lieu où se superposent les mémoires.

©Mémorial de Natzweiler-Struthof