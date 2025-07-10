Envie de découvrir le théâtre ? Rue Aliénor d’Aquitaine – Châtellerault
Envie de découvrir le théâtre ? Rue Aliénor d’Aquitaine – Châtellerault mardi 7 juillet 2026.
Châtellerault
Envie de découvrir le théâtre ?
Rue Aliénor d’Aquitaine – Le Lac de la forêt Châtellerault Vienne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-07 16:00:00
fin : 2026-07-07 17:30:00
Date(s) :
2026-07-07
Participez à un atelier intergénérationnel encadré par une enseignante du conservatoire Clément Janequin.
Au programme séance d’essai, improvisation et exploration de thématiques proposées.
Conditions d’inscription les mineurs doivent être accompagnés d’un adulte. .
Rue Aliénor d’Aquitaine – Le Lac de la forêt Châtellerault 86100 Vienne Nouvelle-Aquitaine
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English : Envie de découvrir le théâtre ?
L’événement Envie de découvrir le théâtre ? Châtellerault a été mis à jour le 2026-06-19 par Agence Départementale du Tourisme de la Vienne
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