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Envie de découvrir le théâtre ? Rue Aliénor d’Aquitaine – Châtellerault

Envie de découvrir le théâtre ? Rue Aliénor d’Aquitaine – Châtellerault

Envie de découvrir le théâtre ? Rue Aliénor d’Aquitaine – Châtellerault mardi 7 juillet 2026.

Lieu
Rue Aliénor d'Aquitaine -
Adresse
Le Lac de la forêt
Ville
86100 Châtellerault
Département
Vienne
Début
mardi 7 juillet 2026
Fin
mardi 7 juillet 2026
Heure de début
16:00:00
Tarif

Châtellerault

Envie de découvrir le théâtre ?

Rue Aliénor d’Aquitaine – Le Lac de la forêt Châtellerault Vienne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-07 16:00:00
fin : 2026-07-07 17:30:00

Date(s) :
2026-07-07

Participez à un atelier intergénérationnel encadré par une enseignante du conservatoire Clément Janequin.
Au programme séance d’essai, improvisation et exploration de thématiques proposées.
Conditions d’inscription les mineurs doivent être accompagnés d’un adulte.   .

Rue Aliénor d’Aquitaine – Le Lac de la forêt Châtellerault 86100 Vienne Nouvelle-Aquitaine  

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English : Envie de découvrir le théâtre ?

L’événement Envie de découvrir le théâtre ? Châtellerault a été mis à jour le 2026-06-19 par Agence Départementale du Tourisme de la Vienne

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