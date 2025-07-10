Envie de découvrir le théâtre ? Rue Aliénor d’Aquitaine – Châtellerault mardi 7 juillet 2026.

Châtellerault

Envie de découvrir le théâtre ?

Rue Aliénor d’Aquitaine – Le Lac de la forêt Châtellerault Vienne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-07 16:00:00

fin : 2026-07-07 17:30:00

Date(s) :

2026-07-07

Participez à un atelier intergénérationnel encadré par une enseignante du conservatoire Clément Janequin.

Au programme séance d’essai, improvisation et exploration de thématiques proposées.

Conditions d’inscription les mineurs doivent être accompagnés d’un adulte. .

Rue Aliénor d’Aquitaine – Le Lac de la forêt Châtellerault 86100 Vienne Nouvelle-Aquitaine

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L’événement Envie de découvrir le théâtre ? Châtellerault a été mis à jour le 2026-06-19 par Agence Départementale du Tourisme de la Vienne