Informations pratiques

Bitche

‘Envol’ Cie Hors Surface

Bitche Moselle

Tarif : – – EUR

0

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi Samedi 2026-07-25 21:00:00

fin : 2026-07-25 21:40:00

Date(s) :

2026-07-25

Envol est la production ambitieuse de Hors Surface. Issue de la volonté de faire disparaître les frontières entre sport et art, elle regroupe 12 artistes, circassiens, danseurs, athlètes et musiciens sur une scénographie hors norme.

A la vue de tous, dans l’espace public, ces interprètes défient les lois de l’apesanteur et des limites physique du corps. L’ambition ne se limite pas à une production conséquente, elle s’étend également au désir artistique d’aller toujours plus loin, plus haut, plus profond dans les possibilités que permettent les arts circassiens. Donner vie à l’impossible, transgresser les règles et dépasser les limites, sont au cœur de ce nouveau projet dirigé par Damien Droin.

Une création de Damien Droin.

Tout public.

Pas de repli en cas de pluie.Tout public

0 .

Bitche 57230 Moselle Grand Est +33 3 87 96 82 91

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

« Envol » is an ambitious production by Hors Surface. Born out of a desire to break down the boundaries between sports and art, it brings together 12 artists, circus performers, dancers, athletes, and musicians in an extraordinary stage setting.

In full view of the public, these performers defy the laws of gravity and the physical limits of the body. The ambition is not limited to a large-scale production; it also extends to the artistic desire to go ever further, higher, and deeper into the possibilities offered by the circus arts. Bringing the impossible to life, breaking the rules, and pushing beyond limits are at the heart of this new project directed by Damien Droin.

A creation by Damien Droin.

Suitable for all ages.

No indoor venue in case of rain.

L’événement ‘Envol’ Cie Hors Surface Bitche a été mis à jour le 2026-07-09 par OT DU PAYS DE BITCHE