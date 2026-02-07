Informations pratiques

Villefranche-de-Rouergue

Enzo Roulleau-Bret, Terrain < > Atelier

21 rue de la République Villefranche-de-Rouergue Aveyron

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi 2026-07-29

fin : 2026-08-15

Date(s) :

2026-07-29

Installation dans le cadre de l’exposition Ballade à quatre temps pour un été invitations aux lauréats du prix du public des anciens Prix Jeune Création de L’Atelier Blanc.

Pour Enzo Roulleau-Bret, la peinture est un sport. Il propose ici une immersion dans la géographie du motocross ses terrains, ses pilotes, ses ateliers, ses infrastructures et ses usages. Mais cette géographie est aussi celle d’un monde qui s’efface progressivement. Les terrains de motocross disparaissent peu à peu des périphéries des villes moyennes et des sous-préfectures françaises. La pratique devient plus coûteuse, plus réglementée, plus difficile à justifier dans un contexte de préoccupations environnementales croissantes. Les pistes se taisent. La végétation reprend possession des reliefs artificiels.

Enzo Roulleau-Bret ne peint pas seulement le motocross ; il en archive la mémoire. Ses tableaux documentent un univers populaire au moment même où celui-ci commence à basculer dans le souvenir. Comme les peintres de la vie rurale ou ouvrière avant lui, il enregistre les signes d’un monde menacé d’effacement et transforme ses vestiges en images durables. .

21 rue de la République Villefranche-de-Rouergue 12200 Aveyron Occitanie +33 5 81 21 83 61 contact@atelier-blanc.org

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English :

Installation as part of the Ballade à quatre temps pour un été exhibition: invitations to the winners of the public prize of L’Atelier Blanc’s former Prix Jeune Création.

L’événement Enzo Roulleau-Bret, Terrain < > Atelier Villefranche-de-Rouergue a été mis à jour le 2026-06-19 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)