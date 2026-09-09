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Epernay se raconte, Jardin de l’Horticulture, Épernay

samedi 19 septembre 2026 · Jardin de l'Horticulture · Épernay

Epernay se raconte, Jardin de l’Horticulture, Épernay

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Lieu
Jardin de l'Horticulture
Adresse
rue Frédéric Plomb 51200 Epernay
Ville
51200 Épernay
Département
Marne

Epernay se raconte 19 et 20 septembre Jardin de l’Horticulture Marne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T12:00:00+02:00

Partez à la découverte du centre-ville d’Épernay et de son patrimoine historique, économique, immobilier, culturel et social. C’est en empruntant ses différentes avenues et rues que vous découvrirez tout ce patrimoine à l’aide de récits et d’anecdotes.

Jardin de l’Horticulture rue Frédéric Plomb 51200 Epernay Épernay 51200 Marne Grand Est [{« type »: « phone », « value »: « 03 26 55 72 00 »}] Le jardin de l’Horticulture d’Epernay est labellisé « Jardin remarquable ». Devenu public en 1937, le jardin de l’Horticulture doit son nom à la Société d’Horticulture et de Viticulture qui l’a créé en 1910. Il est traversé par le Cubry et présente une roseraie ainsi qu’un arboretum de qualité.
Partez à la découverte du centre-ville d’Épernay et de son patrimoine historique, économique, immobilier, culturel et social. C’est en empruntant ses différentes avenues et rues que vous découvrirez…

©Epernay Patrimoine

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