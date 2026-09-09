Epernay se raconte, Jardin de l’Horticulture, Épernay
samedi 19 septembre 2026 · Jardin de l'Horticulture · Épernay
Informations pratiques
Epernay se raconte 19 et 20 septembre Jardin de l’Horticulture Marne
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T12:00:00+02:00
Partez à la découverte du centre-ville d’Épernay et de son patrimoine historique, économique, immobilier, culturel et social. C’est en empruntant ses différentes avenues et rues que vous découvrirez tout ce patrimoine à l’aide de récits et d’anecdotes.
Jardin de l’Horticulture rue Frédéric Plomb 51200 Epernay Épernay 51200 Marne Grand Est [{« type »: « phone », « value »: « 03 26 55 72 00 »}] Le jardin de l’Horticulture d’Epernay est labellisé « Jardin remarquable ». Devenu public en 1937, le jardin de l’Horticulture doit son nom à la Société d’Horticulture et de Viticulture qui l’a créé en 1910. Il est traversé par le Cubry et présente une roseraie ainsi qu’un arboretum de qualité.
Partez à la découverte du centre-ville d’Épernay et de son patrimoine historique, économique, immobilier, culturel et social. C’est en empruntant ses différentes avenues et rues que vous découvrirez…
©Epernay Patrimoine
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