Épinal bouge l’été Cinéma plein air Épinal
Épinal bouge l’été Cinéma plein air Épinal vendredi 10 juillet 2026.
Épinal
Épinal bouge l’été Cinéma plein air
Parc de la Maison Romaine Épinal Vosges
Tarif : – – EUR
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Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi Vendredi 2026-07-10 21:30:00
fin : 2026-08-28
Date(s) :
2026-07-10 2026-07-24 2026-08-14 2026-08-28
Dans le cadre de Épinal Bouge l’Été ! , profitez de projections cinéma en plein air gratuites, organisées en partenariat avec Image’Est et les Cinés Palace, au Parc de la Maison Romaine à Épinal.Tout public
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Parc de la Maison Romaine Épinal 88000 Vosges Grand Est +33 6 80 93 81 65
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English :
As part of %AB %C9pinal Bouge l?%C9t%E9 ! %BB, enjoy free outdoor movie screenings, organized in partnership with Image?Est and the Cin%E9s Palace, at the Parc de la Maison Romaine %E0 %C9pinal.
L’événement Épinal bouge l’été Cinéma plein air Épinal a été mis à jour le 2026-06-26 par OT EPINAL ET SA REGION
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