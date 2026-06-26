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Épinal bouge l’été Cinéma plein air Épinal

Épinal bouge l’été Cinéma plein air Épinal vendredi 10 juillet 2026.

Adresse
Parc de la Maison Romaine
Ville
88000 Épinal
Département
Vosges
Début
vendredi 10 juillet 2026
Fin
vendredi 10 juillet 2026
Heure de début
21:30:00
Tarif
0 Gratuit

Épinal

Épinal bouge l’été Cinéma plein air

Parc de la Maison Romaine Épinal Vosges

Tarif : – – EUR
0
Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi Vendredi 2026-07-10 21:30:00
fin : 2026-08-28

Date(s) :
2026-07-10 2026-07-24 2026-08-14 2026-08-28

Dans le cadre de Épinal Bouge l’Été ! , profitez de projections cinéma en plein air gratuites, organisées en partenariat avec Image’Est et les Cinés Palace, au Parc de la Maison Romaine à Épinal.Tout public
0  .

Parc de la Maison Romaine Épinal 88000 Vosges Grand Est +33 6 80 93 81 65 

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English :

As part of %AB %C9pinal Bouge l?%C9t%E9 ! %BB, enjoy free outdoor movie screenings, organized in partnership with Image?Est and the Cin%E9s Palace, at the Parc de la Maison Romaine %E0 %C9pinal.

L’événement Épinal bouge l’été Cinéma plein air Épinal a été mis à jour le 2026-06-26 par OT EPINAL ET SA REGION

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