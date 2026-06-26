Épinal

Épinal bouge l’été Cinéma plein air

Parc de la Maison Romaine Épinal Vosges

Tarif : – – EUR

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Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi Vendredi 2026-07-10 21:30:00

fin : 2026-08-28

Date(s) :

2026-07-10 2026-07-24 2026-08-14 2026-08-28

Dans le cadre de Épinal Bouge l’Été ! , profitez de projections cinéma en plein air gratuites, organisées en partenariat avec Image’Est et les Cinés Palace, au Parc de la Maison Romaine à Épinal.Tout public

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Parc de la Maison Romaine Épinal 88000 Vosges Grand Est +33 6 80 93 81 65

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English :

As part of %AB %C9pinal Bouge l?%C9t%E9 ! %BB, enjoy free outdoor movie screenings, organized in partnership with Image?Est and the Cin%E9s Palace, at the Parc de la Maison Romaine %E0 %C9pinal.

L’événement Épinal bouge l’été Cinéma plein air Épinal a été mis à jour le 2026-06-26 par OT EPINAL ET SA REGION