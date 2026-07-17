Epok Tour : Lille en 1913, entre bourse, textiles et charbon, Devant le Monument aux Morts, Place Rihour, Lille

Informations pratiques

Epok Tour : Lille en 1913, entre bourse, textiles et charbon 19 et 20 septembre Devant le Monument aux Morts, Place Rihour Nord

Tarif : 9 € adulte.

Tarif réduit (étudiant – 25 ans, demandeurs d’emplois, jeunes de 6 à 17 ans) : 5€ ,

Gratuit pour les moins de 6 ans.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:30:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T10:30:00+02:00 – 2026-09-20T12:00:00+02:00

Plongez en 1913, à la fin de la Belle Époque lilloise, lors d’une visite immersive guidée par Jean-Baptiste Charles de Joguet, un jeune bourgeois issu de la noblesse.

Déambulez dans le quartier de la Vieille Bourse, avant de vous aventurer dans les quartiers prospères qui témoignent de la richesse de la bourgeoisie locale.

Laissez-vous transporter dans une époque de transformation où Lille se réinvente, entrant dans un nouvel âge d’or industriel et urbain.

Vous appréhenderez également le rôle central du charbon et de l’industrie textile dans la transformation de Lille, une ville en pleine mutation où les cheminées d’usines et les ateliers de filature symbolisent l’essor industriel.

Jean-Baptiste partagera avec vous l’effervescence de la Belle Époque, tout en révélant les secrets d’une ville en pleine mutation. Une immersion idéale pour redécouvrir Lille sous le prisme de son riche passé.

À l’occasion des Journées Européennes du Patrimoine, profitez de cette expérience unique à des tarifs préférentiels spécialement pensés pour rendre le patrimoine accessible à toutes et tous :

9 € pour les adultes, 5 € en tarif réduit (étudiants de moins de 25 ans, demandeurs d’emploi, jeunes de 6 à 17 ans), et gratuit pour les moins de 6 ans.

Une belle opportunité pour (re)découvrir Lille en famille ou entre amis, le temps d’une balade dans l’histoire.

Devant le Monument aux Morts, Place Rihour 38 Place Rihour, Lille Lille 59800 Lille-Centre Nord Hauts-de-France 03 59 57 94 00 [{« type »: « link », « value »: « https://reservation.lilletourism.com/lille-en-1913-entre-bourse-textiles-et-charbon.html »}]

Pour les Journées du Patrimoine, vivez une visite immersive du Lille de 1913 à tarif préférentiel. Une plongée vivante dans la Belle Époque !

Office de Tourisme de la Métropole Européenne de Lille