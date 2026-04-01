Epoqu’Auto Eurexpo Parc des Expositions Chassieu
Epoqu’Auto Eurexpo Parc des Expositions Chassieu vendredi 6 novembre 2026.
Chassieu
Epoqu’Auto
Eurexpo Parc des Expositions Boulevard de l’Europe Chassieu Rhône
Tarif : 16 – 16 – 16 EUR
achat en ligne 14€ jusqu’à l’ouverture du salon
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-11-06
fin : 2026-11-09
Date(s) :
2026-11-06 2026-11-07
Comme chaque année , le rendez-vous lyonnais des amoureux d’automobiles et motos anciennes revient pour à une déambulation dans l’histoire à travers l’évolution de l’automobile.
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Eurexpo Parc des Expositions Boulevard de l’Europe Chassieu 69680 Rhône Auvergne-Rhône-Alpes 3a-lyon@orange.fr
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English : Epoqu’Auto
The Epoqu’Auto show has been organised since 1979 by members of the Club des Amateurs d’Automobiles Anciennes.
L’événement Epoqu’Auto Chassieu a été mis à jour le 2025-09-04 par Lyon Tourisme et Congrès ONLYLYON Tourisme
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