Epoqu’Auto Eurexpo Parc des Expositions Chassieu

Chassieu

Epoqu’Auto

Eurexpo Parc des Expositions Boulevard de l’Europe Chassieu Rhône

Tarif : 16 – 16 – 16 EUR

achat en ligne 14€ jusqu’à l’ouverture du salon

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-11-06

fin : 2026-11-09

Date(s) :

2026-11-06 2026-11-07

Comme chaque année , le rendez-vous lyonnais des amoureux d’automobiles et motos anciennes revient pour à une déambulation dans l’histoire à travers l’évolution de l’automobile.

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Eurexpo Parc des Expositions Boulevard de l’Europe Chassieu 69680 Rhône Auvergne-Rhône-Alpes 3a-lyon@orange.fr

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English : Epoqu’Auto

The Epoqu’Auto show has been organised since 1979 by members of the Club des Amateurs d’Automobiles Anciennes.

L’événement Epoqu’Auto Chassieu a été mis à jour le 2025-09-04 par Lyon Tourisme et Congrès ONLYLYON Tourisme