Salon Zen et Bio Eurexpo Parc des Expositions Chassieu
Salon Zen et Bio Eurexpo Parc des Expositions Chassieu samedi 14 novembre 2026.
Chassieu
Salon Zen et Bio
Eurexpo Parc des Expositions Boulevard de l’Europe Chassieu Rhône
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-11-14
fin : 2026-11-22
Date(s) :
2026-11-14 2026-11-20
Le salon Vivez Nature devient le salon Zen et Bio, le rendez-vous incontournable de la région Auvergne-Rhône-Alpes pour les amoureux de la bio et du bien-être local.
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Eurexpo Parc des Expositions Boulevard de l’Europe Chassieu 69680 Rhône Auvergne-Rhône-Alpes +33 1 45 56 09 09 contact@salon-zenetbio.com
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English : Zen and Bio Fair
The Vivez Nature fair becomes the Zen and Bio fair, the not-to-be-missed event in the Auvergne-Rhône-Alpes region for lovers of organic products and local well-being.
L’événement Salon Zen et Bio Chassieu a été mis à jour le 2025-10-08 par Lyon Tourisme et Congrès ONLYLYON Tourisme
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