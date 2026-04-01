Salon Zen et Bio Eurexpo Parc des Expositions Chassieu

Chassieu

Salon Zen et Bio

Eurexpo Parc des Expositions Boulevard de l’Europe Chassieu Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-11-14

fin : 2026-11-22

Date(s) :

2026-11-14 2026-11-20

Le salon Vivez Nature devient le salon Zen et Bio, le rendez-vous incontournable de la région Auvergne-Rhône-Alpes pour les amoureux de la bio et du bien-être local.

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Eurexpo Parc des Expositions Boulevard de l’Europe Chassieu 69680 Rhône Auvergne-Rhône-Alpes +33 1 45 56 09 09 contact@salon-zenetbio.com

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English : Zen and Bio Fair

The Vivez Nature fair becomes the Zen and Bio fair, the not-to-be-missed event in the Auvergne-Rhône-Alpes region for lovers of organic products and local well-being.

L’événement Salon Zen et Bio Chassieu a été mis à jour le 2025-10-08 par Lyon Tourisme et Congrès ONLYLYON Tourisme