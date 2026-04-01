Festival Japan Touch Salon de l’Asie Eurexpo Lyon Parc des Expositions Chassieu
Festival Japan Touch Salon de l’Asie Eurexpo Lyon Parc des Expositions Chassieu samedi 28 novembre 2026.
Chassieu
Festival Japan Touch Salon de l’Asie
Eurexpo Lyon Parc des Expositions Boulevard de l’Europe Chassieu Rhône
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-11-28
fin : 2026-11-29
Date(s) :
2026-11-28 2026-11-29
Le Festival Japan Touch et le Salon de l’Asie 2025 se dérouleront le week-end du 29 et 30 novembre à Chassieu à l’Eurexpo Lyon.
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Eurexpo Lyon Parc des Expositions Boulevard de l’Europe Chassieu 69680 Rhône Auvergne-Rhône-Alpes
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English : Japan Touch Festival
The Japan Touch Festival and the Salon de l’Asie 2025 will take place on the weekend of 29 and 30 November in Chassieu at Eurexpo Lyon.
L’événement Festival Japan Touch Salon de l’Asie Chassieu a été mis à jour le 2025-11-17 par Lyon Tourisme et Congrès ONLYLYON Tourisme
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