Festival Japan Touch Salon de l’Asie Eurexpo Lyon Parc des Expositions Chassieu

Chassieu

Festival Japan Touch Salon de l’Asie

Eurexpo Lyon Parc des Expositions Boulevard de l’Europe Chassieu Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-11-28

fin : 2026-11-29

Date(s) :

2026-11-28 2026-11-29

Le Festival Japan Touch et le Salon de l’Asie 2025 se dérouleront le week-end du 29 et 30 novembre à Chassieu à l’Eurexpo Lyon.

.

Eurexpo Lyon Parc des Expositions Boulevard de l’Europe Chassieu 69680 Rhône Auvergne-Rhône-Alpes

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Japan Touch Festival

The Japan Touch Festival and the Salon de l’Asie 2025 will take place on the weekend of 29 and 30 November in Chassieu at Eurexpo Lyon.

L’événement Festival Japan Touch Salon de l’Asie Chassieu a été mis à jour le 2025-11-17 par Lyon Tourisme et Congrès ONLYLYON Tourisme