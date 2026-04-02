Equita Lyon Eurexpo Parc des Expositions Chassieu

Chassieu

Equita Lyon

Eurexpo Parc des Expositions Boulevard de l’Europe Chassieu Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-28

fin : 2026-11-02

Date(s) :

2026-10-28 2026-10-29

Depuis 1995, Equita, le salon du cheval de Lyon, n’a cessé de s’agrandir et de se développer pour devenir le rendez-vous européen de tous les passionnés d’équitation.

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Eurexpo Parc des Expositions Boulevard de l’Europe Chassieu 69680 Rhône Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 78 17 62 50 equita@gl-events.com

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English : Equita Lyon

Since 1995, Equita, the Lyon horse show, has continued to grow and develop to become the European meeting place for all horse riding enthusiasts.

L’événement Equita Lyon Chassieu a été mis à jour le 2025-06-26 par Lyon Tourisme et Congrès ONLYLYON Tourisme