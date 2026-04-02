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Equita Lyon Eurexpo Parc des Expositions Chassieu

Equita Lyon Eurexpo Parc des Expositions Chassieu mercredi 28 octobre 2026.

Lieu : Eurexpo Parc des Expositions

Adresse : Boulevard de l'Europe

Ville : 69680 Chassieu

Département : Rhône

Début : 2026-10-28T

Fin : 2026-11-01T

Tarif :

Chassieu

Equita Lyon

Eurexpo Parc des Expositions Boulevard de l’Europe Chassieu Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-28
fin : 2026-11-02

Date(s) :
2026-10-28 2026-10-29

Depuis 1995, Equita, le salon du cheval de Lyon, n’a cessé de s’agrandir et de se développer pour devenir le rendez-vous européen de tous les passionnés d’équitation.
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Eurexpo Parc des Expositions Boulevard de l’Europe Chassieu 69680 Rhône Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 78 17 62 50  equita@gl-events.com

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English : Equita Lyon

Since 1995, Equita, the Lyon horse show, has continued to grow and develop to become the European meeting place for all horse riding enthusiasts.

L’événement Equita Lyon Chassieu a été mis à jour le 2025-06-26 par Lyon Tourisme et Congrès ONLYLYON Tourisme

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