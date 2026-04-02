Equita Lyon Eurexpo Parc des Expositions Chassieu
Equita Lyon Eurexpo Parc des Expositions Chassieu mercredi 28 octobre 2026.
Chassieu
Equita Lyon
Eurexpo Parc des Expositions Boulevard de l’Europe Chassieu Rhône
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-28
fin : 2026-11-02
Date(s) :
2026-10-28 2026-10-29
Depuis 1995, Equita, le salon du cheval de Lyon, n’a cessé de s’agrandir et de se développer pour devenir le rendez-vous européen de tous les passionnés d’équitation.
.
Eurexpo Parc des Expositions Boulevard de l’Europe Chassieu 69680 Rhône Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 78 17 62 50 equita@gl-events.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Equita Lyon
Since 1995, Equita, the Lyon horse show, has continued to grow and develop to become the European meeting place for all horse riding enthusiasts.
L’événement Equita Lyon Chassieu a été mis à jour le 2025-06-26 par Lyon Tourisme et Congrès ONLYLYON Tourisme
À voir aussi à Chassieu (Rhône)
- Exposition Canine Eurexpo Parc des Expositions Chassieu 11 avril 2026
- art3f Salon international d’art contemporain Eurexpo Parc des Expositions Chassieu 24 avril 2026
- Japan Touch Haru & Geek Touch Eurexpo Parc des Expositions Chassieu 25 avril 2026
- Epoqu’Auto Eurexpo Parc des Expositions Chassieu 6 novembre 2026
- Salon Zen et Bio Eurexpo Parc des Expositions Chassieu 14 novembre 2026