Salon de l’Automobile de Lyon Eurexpo Parc des Expositions Chassieu
lundi 21 septembre 2026 · Eurexpo Parc des Expositions · Chassieu
Informations pratiques
Chassieu
Salon de l’Automobile de Lyon
Eurexpo Parc des Expositions Boulevard de l’Europe Chassieu Rhône
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche 2026-09-21
fin : 2026-09-26
Date(s) :
2026-09-21
Le Salon Automobile de Lyon, réunit toutes les marques représentatives du Marché. Les visiteurs peuvent découvrir les nouveautés et profiter des nombreuses animations à destination des passionnés et de la famille.
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Eurexpo Parc des Expositions Boulevard de l’Europe Chassieu 69680 Rhône Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 72 22 31 77
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English : Lyon Auto Show
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L’événement Salon de l’Automobile de Lyon Chassieu a été mis à jour le 2026-07-06 par Lyon Tourisme et Congrès / ONLYLYON Tourisme
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