Salon de l’Automobile de Lyon Eurexpo Parc des Expositions Chassieu

Informations pratiques

Chassieu

Salon de l’Automobile de Lyon

Eurexpo Parc des Expositions Boulevard de l’Europe Chassieu Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche 2026-09-21

fin : 2026-09-26

Date(s) :

2026-09-21

Le Salon Automobile de Lyon, réunit toutes les marques représentatives du Marché. Les visiteurs peuvent découvrir les nouveautés et profiter des nombreuses animations à destination des passionnés et de la famille.

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Eurexpo Parc des Expositions Boulevard de l’Europe Chassieu 69680 Rhône Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 72 22 31 77

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English : Lyon Auto Show

Come and try the news, the small city car to the luxury car during this biennal fair!

L’événement Salon de l’Automobile de Lyon Chassieu a été mis à jour le 2026-07-06 par Lyon Tourisme et Congrès / ONLYLYON Tourisme