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AGENDA · Chassieu

Salon de l’Automobile de Lyon Eurexpo Parc des Expositions Chassieu

lundi 21 septembre 2026 · Eurexpo Parc des Expositions · Chassieu

Informations pratiques

Début
lundi 21 septembre 2026
Fin
samedi 26 septembre 2026
Lieu
Eurexpo Parc des Expositions
Adresse
Boulevard de l'Europe
Ville
69680 Chassieu
Département
Rhône
Tarif

Chassieu

Salon de l’Automobile de Lyon

Eurexpo Parc des Expositions Boulevard de l’Europe Chassieu Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche 2026-09-21
fin : 2026-09-26

Date(s) :
2026-09-21

Le Salon Automobile de Lyon, réunit toutes les marques représentatives du Marché. Les visiteurs peuvent découvrir les nouveautés et profiter des nombreuses animations à destination des passionnés et de la famille.
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Eurexpo Parc des Expositions Boulevard de l’Europe Chassieu 69680 Rhône Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 72 22 31 77 

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English : Lyon Auto Show

Come and try the news, the small city car to the luxury car during this biennal fair!

L’événement Salon de l’Automobile de Lyon Chassieu a été mis à jour le 2026-07-06 par Lyon Tourisme et Congrès / ONLYLYON Tourisme

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