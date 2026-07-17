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Levez les yeux, Chassieu le Haut, Chassieu

samedi 19 septembre 2026 · Chassieu le Haut · Chassieu

Levez les yeux, Chassieu le Haut, Chassieu

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
samedi 19 septembre 2026
Lieu
Chassieu le Haut
Adresse
Place de la République 69680 CHASSIEU
Ville
69680 Chassieu
Département
Métropole de Lyon

Levez les yeux Samedi 19 septembre, 14h00 Chassieu le Haut Métropole de Lyon

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T15:30:00+02:00
Fin : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T15:30:00+02:00

L’association Aimer Lire et Patrimoine vous invite à lever les yeux pour découvrir ou redécouvrir les 3 points culminants de Chassieu : le clocher, le château d’eau et la tour hertzienne.
Ces 3 constructions racontent l’histoire et l’évolution de la ville, de la petite paroisse du Dauphiné à la ville au fort développement économique et territoriale, connectée à la Métropole de Lyon.
Association Aimer Lire et Patrimoine / 06 83 51 63 14 / aimerlire69@gmail.com

Chassieu le Haut Place de la République 69680 CHASSIEU Chassieu 69680 Métropole de Lyon Auvergne-Rhône-Alpes [{« link »: « mailto:aimerlire69@gmail.com »}] parkings à proximité
L’association Aimer Lire et Patrimoine vous invite à lever les yeux pour découvrir ou redécouvrir les 3 points culminants de Chassieu : le clocher, le château d’eau et la tour hertzienne.

©Aimer Lire et Patrimoine

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