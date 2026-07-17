Levez les yeux, Chassieu le Haut, Chassieu
samedi 19 septembre 2026 · Chassieu le Haut · Chassieu
Informations pratiques
Levez les yeux Samedi 19 septembre, 14h00 Chassieu le Haut Métropole de Lyon
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T15:30:00+02:00
Fin : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T15:30:00+02:00
L’association Aimer Lire et Patrimoine vous invite à lever les yeux pour découvrir ou redécouvrir les 3 points culminants de Chassieu : le clocher, le château d’eau et la tour hertzienne.
Ces 3 constructions racontent l’histoire et l’évolution de la ville, de la petite paroisse du Dauphiné à la ville au fort développement économique et territoriale, connectée à la Métropole de Lyon.
Association Aimer Lire et Patrimoine / 06 83 51 63 14 / aimerlire69@gmail.com
Chassieu le Haut Place de la République 69680 CHASSIEU Chassieu 69680 Métropole de Lyon Auvergne-Rhône-Alpes [{« link »: « mailto:aimerlire69@gmail.com »}] parkings à proximité
L’association Aimer Lire et Patrimoine vous invite à lever les yeux pour découvrir ou redécouvrir les 3 points culminants de Chassieu : le clocher, le château d’eau et la tour hertzienne.
©Aimer Lire et Patrimoine
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