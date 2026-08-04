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AGENDA · Royan

Équilibre en fête Association Equilibre Royan

jeudi 17 septembre 2026 · Association Equilibre · Royan

Informations pratiques

Début
jeudi 17 septembre 2026
Fin
vendredi 25 septembre 2026
Lieu
Association Equilibre
Adresse
16 rue Louis de Foix
Ville
17200 Royan
Département
Charente-Maritime
Tarif

Royan

Équilibre en fête

Association Equilibre 16 rue Louis de Foix Royan Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-17
fin : 2026-09-25

Date(s) :
2026-09-17

Venez partager des moments de convivialité, créer des souvenirs et découvrir tout ce que l’association Équilibre propose aux familles tout au long de l’année.
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Association Equilibre 16 rue Louis de Foix Royan 17200 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 06 44 57  accueil@equilibre-famille17.fr

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English :

Come join us for some fun, make memories, and discover everything the Équilibre association has to offer families throughout the year.

L’événement Équilibre en fête Royan a été mis à jour le 2026-07-31 par Mairie de Royan

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