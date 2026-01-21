Equitation Pyrénées Masters Club & Poneys Route de Bordeaux Pau
Equitation Pyrénées Masters Club & Poneys Route de Bordeaux Pau dimanche 3 mai 2026.
Equitation Pyrénées Masters Club & Poneys
Route de Bordeaux Domaine de Sers Pau Pyrénées-Atlantiques
Début : 2026-05-03
fin : 2026-05-03
2026-05-03
Cette année, les épreuves Club & Poneys auront lieu le week-end suivant le Jumping des Pluies…
➡️ Terrain d’honneur, plus de sport, plus de plaisir
Un site de folie
Des parcours pour se dépasser
Des souvenirs plein la tête
On se retrouve à Pau pour ?
1ère étape du Challenge DEVOUCOUX Poney
Challenge du Meilleur Club .
Route de Bordeaux Domaine de Sers Pau 64000 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine bordeauxsportsequestres@gmail.com
English : Equitation Pyrénées Masters Club & Poneys
