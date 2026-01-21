Equitation Pyrénées Masters Club & Poneys Route de Bordeaux Pau

Equitation Pyrénées Masters Club & Poneys

Route de Bordeaux Domaine de Sers Pau Pyrénées-Atlantiques

Début : 2026-05-03

fin : 2026-05-03

Cette année, les épreuves Club & Poneys auront lieu le week-end suivant le Jumping des Pluies…

➡️ Terrain d’honneur, plus de sport, plus de plaisir

Un site de folie

Des parcours pour se dépasser

Des souvenirs plein la tête

On se retrouve à Pau pour ?

1ère étape du Challenge DEVOUCOUX Poney

Challenge du Meilleur Club .

Route de Bordeaux Domaine de Sers Pau 64000 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine bordeauxsportsequestres@gmail.com

