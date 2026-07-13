Informations pratiques

Lourdes

Eras Nostas Istuèras

au château fort de Lourdes LOURDES Lourdes Hautes-Pyrénées

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-26 15:30:00

fin : 2026-07-26

Date(s) :

2026-07-26

Lecture-spectacle à deux voix par Hélène Force et Manuelle Denisse, qui vous proposent « Des récits en cascade ».

Certains de ces récits sont empruntés au poète bigourdan Miquèu de Camelat (1871-1962, épicier d’Arrens), ici en version française. D’autres sont tirés d’anecdotes confiées par des aîné.e.s du Val d’Azun.

Des récits en cascade qui nous plongent dans la vie pyrénéenne.

Durée de la lecture spectacle, suivie d’un échange 1 h 30.

Le droit d’entrée au musée donne accès au spectacle.

Renseignements au 05 62 42 37 37

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au château fort de Lourdes LOURDES Lourdes 65100 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 5 62 42 37 37

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English :

A two-voice reading performance by Hélène Force and Manuelle Denisse, who present « A Cascade of Stories. »

Some of these stories are adapted from the Bigourdan poet Miqu%E8u de Camelat (1871–1962, a grocer from Arrens), presented here in French. Others are drawn from anecdotes shared by residents of the Val d’Azun.

A cascade of stories that immerse us in Pyrenean life.

Duration of the reading performance, followed by a discussion: 1 hour 30 minutes.

Admission to the museum includes access to the performance.

For more information, call 05 62 42 37 37

L’événement Eras Nostas Istuèras Lourdes a été mis à jour le 2026-06-30 par OT de Lourdes|CDT65