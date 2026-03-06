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Exposition de Christophe Cieslar LOURDES Lourdes

Exposition de Christophe Cieslar LOURDES Lourdes lundi 3 août 2026.

Lieu : LOURDES

Adresse : 59 Avenue Francis Lagardère

Ville : 65100 Lourdes

Département : Hautes-Pyrénées

Début : lundi 3 août 2026

Fin : mercredi 12 août 2026

Tarif :

Lourdes

Exposition de Christophe Cieslar

LOURDES 59 Avenue Francis Lagardère Lourdes Hautes-Pyrénées

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-03
fin : 2026-08-12

Date(s) :
2026-08-03

Venez découvrir l’exposition Pyrénight Un voyage au cœur de la nuit pyrénéenne par Christophe Cieslar dans la salle d’embarquement retour du funiculaire du Pic du Jer

Du 3 au 12 août
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LOURDES 59 Avenue Francis Lagardère Lourdes 65100 Hautes-Pyrénées Occitanie  

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English :

Come and discover the exhibition: Pyrénight? Un voyage au c?ur de la nuit pyrénéenne by Christophe Cieslar in the return boarding room of the Pic du Jer funicular

August 3 to 12

L’événement Exposition de Christophe Cieslar Lourdes a été mis à jour le 2026-06-02 par OT de Lourdes|CDT65

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