Exposition de Christophe Cieslar LOURDES Lourdes
Exposition de Christophe Cieslar LOURDES Lourdes lundi 3 août 2026.
Lourdes
Exposition de Christophe Cieslar
LOURDES 59 Avenue Francis Lagardère Lourdes Hautes-Pyrénées
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-03
fin : 2026-08-12
Date(s) :
2026-08-03
Venez découvrir l’exposition Pyrénight Un voyage au cœur de la nuit pyrénéenne par Christophe Cieslar dans la salle d’embarquement retour du funiculaire du Pic du Jer
Du 3 au 12 août
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LOURDES 59 Avenue Francis Lagardère Lourdes 65100 Hautes-Pyrénées Occitanie
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English :
Come and discover the exhibition: Pyrénight? Un voyage au c?ur de la nuit pyrénéenne by Christophe Cieslar in the return boarding room of the Pic du Jer funicular
August 3 to 12
L’événement Exposition de Christophe Cieslar Lourdes a été mis à jour le 2026-06-02 par OT de Lourdes|CDT65
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