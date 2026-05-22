Eric Fraticelli Le Dôme Marseille 4e Arrondissement

Marseille 4e Arrondissement

Eric Fraticelli

Vendredi 5 février 2027 à partir de 20h. Le Dôme 48 avenue de Saint­-Just Marseille 4e Arrondissement Bouches-du-Rhône

Tarif : 44 – 44 – 58 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2027-02-05 20:00:00

fin : 2027-02-05

Date(s) :

2027-02-05

Eric Fraticelli vous reçoit au Dôme pour fêter ses 30 ans de carrière !

Après des années d’absence sur scène, Éric Fraticelli fête ses 30 ans de carrière dans un spectacle mêlant sketchs cultes, références à ses films et à ses vidéos ayant fait le buzz sur les réseaux sociaux.



Pour la première fois de sa carrière, il sera sur la scène de l’Olympia puis dans les grandes salles du Sud de la France.



Artiste complet, il s’impose aujourd’hui comme l’un des artistes les plus plébiscités du moment acteur, auteur, réalisateur et comédien à succès. Le Clan , Permis de construire et Inestimable l’ont propulsé au top du Box-Office des comédies. Les séries de Canal+, Mafiosa , Plaine Orientale et Le Bureau des Légendes l’ont par ailleurs consacré comme un comédien de premier plan des séries policières. .

Le Dôme 48 avenue de Saint­-Just Marseille 4e Arrondissement 13004 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

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English :

Eric Fraticelli welcomes you to the Dôme to celebrate his 30-year career!

L’événement Eric Fraticelli Marseille 4e Arrondissement a été mis à jour le 2026-05-20 par Office Métropolitain de tourisme et des congrès de Marseille