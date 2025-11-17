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Eric Serra Live Palais Nikaïa Nice

Eric Serra Live Palais Nikaïa Nice samedi 28 novembre 2026.

Lieu : Palais Nikaïa

Adresse : 163 boulevard du Mercantour

Ville : 06200 Nice

Département : Alpes-Maritimes

Début : 2026-11-28T20:00:00

Fin : 2026-11-28T20:00:00

Heure de début : 20:00:00

Tarif :

Nice

Eric Serra Live

Palais Nikaïa 163 boulevard du Mercantour Nice Alpes-Maritimes

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-11-28 20:00:00
fin : 2026-11-28 20:00:00

Date(s) :
2026-11-28

Compositeur, explorateur du son et figure majeure de la musique de film, Éric Serra façonne depuis plus de quatre décennies une œuvre singulière, à la croisée du rock, de l’électronique et du symphonique.
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Palais Nikaïa 163 boulevard du Mercantour Nice 06200 Alpes-Maritimes Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 0492293129  info@nikaia.fr

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English : Eric Serra Live

Composer, sound explorer and major figure in film music, Éric Serra has been shaping a unique body of work for more than four decades, at the crossroads of rock, electronic and symphonic music.

L’événement Eric Serra Live Nice a été mis à jour le 2025-11-17 par Office de Tourisme Métropolitain Nice Côte d’Azur

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