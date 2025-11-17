Eric Serra Live Palais Nikaïa Nice

Nice

Eric Serra Live

Palais Nikaïa 163 boulevard du Mercantour Nice Alpes-Maritimes

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-11-28 20:00:00

fin : 2026-11-28 20:00:00

Date(s) :

2026-11-28

Compositeur, explorateur du son et figure majeure de la musique de film, Éric Serra façonne depuis plus de quatre décennies une œuvre singulière, à la croisée du rock, de l’électronique et du symphonique.

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Palais Nikaïa 163 boulevard du Mercantour Nice 06200 Alpes-Maritimes Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 0492293129 info@nikaia.fr

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English : Eric Serra Live

Composer, sound explorer and major figure in film music, Éric Serra has been shaping a unique body of work for more than four decades, at the crossroads of rock, electronic and symphonic music.

L’événement Eric Serra Live Nice a été mis à jour le 2025-11-17 par Office de Tourisme Métropolitain Nice Côte d’Azur