Eric Serra Live Palais Nikaïa Nice
Eric Serra Live Palais Nikaïa Nice samedi 28 novembre 2026.
Nice
Eric Serra Live
Palais Nikaïa 163 boulevard du Mercantour Nice Alpes-Maritimes
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-11-28 20:00:00
fin : 2026-11-28 20:00:00
Date(s) :
2026-11-28
Compositeur, explorateur du son et figure majeure de la musique de film, Éric Serra façonne depuis plus de quatre décennies une œuvre singulière, à la croisée du rock, de l’électronique et du symphonique.
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Palais Nikaïa 163 boulevard du Mercantour Nice 06200 Alpes-Maritimes Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 0492293129 info@nikaia.fr
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English : Eric Serra Live
Composer, sound explorer and major figure in film music, Éric Serra has been shaping a unique body of work for more than four decades, at the crossroads of rock, electronic and symphonic music.
L’événement Eric Serra Live Nice a été mis à jour le 2025-11-17 par Office de Tourisme Métropolitain Nice Côte d’Azur
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