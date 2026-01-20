Erick Baert Illusions vocales Théâtre Comœdia Aubagne

Erick Baert Illusions vocales

Vendredi 20 mars 2026 à partir de 20h. Théâtre Comœdia Cours Maréchal Foch Aubagne Bouches-du-Rhône

Tarif : 20 – 20 – 20 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-20 20:00:00

fin : 2026-03-20

Date(s) :

2026-03-20

Ce show vous promet un voyage musical riche en émotions, en rires et en surprises, de Barry White à Johnny Halliday, de Pavarotti à Serge Lama, en passant par Céline Dion ou Mika.

Il recrée aussi l’ambiance des plus grands stades avec Freddie Mercury, Elvis Presley ou Coldplay.

Dans une mise en scène originale et innovante, il dévoile une performance vocale exceptionnelle, une présence scénique incroyable et une capacité bluffante à entrer dans la peau et la gestuelle des artistes. .

Théâtre Comœdia Cours Maréchal Foch Aubagne 13400 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

This show promises a musical journey rich in emotion, laughter and surprises, from Barry White to Johnny Halliday, from Pavarotti to Serge Lama, via Céline Dion and Mika.

L’événement Erick Baert Illusions vocales Aubagne a été mis à jour le 2026-01-20 par Office de Tourisme du Pays d’Aubagne et de l’Étoile