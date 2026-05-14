Ernest, Célestine, Pic-Nic, petits et grands héros : focus sur les personnages de Gabrielle Vincent Médiathèque Françoise Sagan Paris
Ernest, Célestine, Pic-Nic, petits et grands héros : focus sur les personnages de Gabrielle Vincent Médiathèque Françoise Sagan Paris jeudi 18 juin 2026.
Dans le cadre de Partir en livre, dont la thématique s’attache cet été aux petits et grands héros de la littérature enfantine, nous accueillons Émeline Attout pour parler des héros de Gabrielle Vincent. Le grand et ronchon Ernest, la petite et artiste souris Célestine sont bien sûr les plus connus de l’artiste belge Gabrielle Vincent, pseudonyme de la peintre Monique Martin. Mais nous parlerons aussi du timide koala Pic-Nic, dont les aventures initialement publiées chez Duculot en 1984 ont été réédités chez CFC avec le concours de la Fondation Monique Martin fin 2025.
Le fonds patrimonial Heure Joyeuse possède les planches originales d’une aventure de Pic-Nic, point de départ de cette envie de valoriser dans nos murs le travail de Gabrielle Vincent, en lien avec la Fondation Monique Martin.
De mi-mai à mi août, retrouvez Ernest, Célestine et Pic-Nic dans les vitrine de l’aile des albums de la médiathèque, au premier étage, ainsi que des reproductions de planches des albums et des livrets d’activités autour de ces héros.
Conférence en images d’Émeline Attout, petite nièce de l’artiste et administratrice déléguée de la fondation Monique Martin
Le jeudi 18 juin 2026
de 12h00 à 21h00
gratuit
https://www.billetweb.fr/ernest-celestine-pic-nic-petits-et-grands-heros-focus-sur-les-personnages-de-gabrielle-vincen
Public jeunes et adultes.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-06-18T15:00:00+02:00
fin : 2026-06-19T00:00:00+02:00
Date(s) : 2026-06-18T12:00:00+02:00_2026-06-18T21:00:00+02:00
Médiathèque Françoise Sagan 8 rue Léon Schwartzenberg 75010 Paris
Métro -> 4 : Gare de l’Est (Paris) (405m)
Bus -> 32 : Faubourg Saint-Denis (Paris) (151m)
Vélib -> Paradis – Hauteville (112.43m)
Calculez votre itinéraire sur GéoVélo +33171271793 bibliotheque.heurejoyeuse-patrimoine@paris.fr
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