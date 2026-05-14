Ernest, Célestine, Pic-Nic, petits et grands héros : focus sur les personnages de Gabrielle Vincent Médiathèque Françoise Sagan Paris

Dans le cadre de Partir en livre, dont la thématique s’attache cet été aux petits et grands héros de la littérature enfantine, nous accueillons Émeline Attout pour parler des héros de Gabrielle Vincent. Le grand et ronchon Ernest, la petite et artiste souris Célestine sont bien sûr les plus connus de l’artiste belge Gabrielle Vincent, pseudonyme de la peintre Monique Martin. Mais nous parlerons aussi du timide koala Pic-Nic, dont les aventures initialement publiées chez Duculot en 1984 ont été réédités chez CFC avec le concours de la Fondation Monique Martin fin 2025.

Le fonds patrimonial Heure Joyeuse possède les planches originales d’une aventure de Pic-Nic, point de départ de cette envie de valoriser dans nos murs le travail de Gabrielle Vincent, en lien avec la Fondation Monique Martin.

De mi-mai à mi août, retrouvez Ernest, Célestine et Pic-Nic dans les vitrine de l’aile des albums de la médiathèque, au premier étage, ainsi que des reproductions de planches des albums et des livrets d’activités autour de ces héros.

Conférence en images d’Émeline Attout, petite nièce de l’artiste et administratrice déléguée de la fondation Monique Martin

Le jeudi 18 juin 2026

de 12h00 à 21h00

gratuit

https://www.billetweb.fr/ernest-celestine-pic-nic-petits-et-grands-heros-focus-sur-les-personnages-de-gabrielle-vincen

Public jeunes et adultes.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-06-18T15:00:00+02:00

fin : 2026-06-19T00:00:00+02:00

Date(s) : 2026-06-18T12:00:00+02:00_2026-06-18T21:00:00+02:00

Médiathèque Françoise Sagan 8 rue Léon Schwartzenberg 75010 Paris

Métro -> 4 : Gare de l’Est (Paris) (405m)

Bus -> 32 : Faubourg Saint-Denis (Paris) (151m)

Vélib -> Paradis – Hauteville (112.43m)

Calculez votre itinéraire sur GéoVélo +33171271793 bibliotheque.heurejoyeuse-patrimoine@paris.fr



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