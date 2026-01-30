Ernest Rupin (1845-1909), érudit photographe, Musée Labenche, Brive-la-Gaillarde

Informations pratiques

Ernest Rupin (1845-1909), érudit photographe 15 mai – 31 décembre 2027 Musée Labenche Corrèze

Tarifs en vigueur du musée Labenche

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2027-05-15T10:00:00+02:00 – 2027-05-15T18:00:00+02:00

Fin : 2027-12-31T10:00:00+01:00 – 2027-12-31T18:00:00+01:00

Érudit, membre fondateur de la Société Scientifique, Historique et Archéologique de la Corrèze et premier conservateur du musée, Ernest Rupin (1845-1909) est un pionnier de la photographie à Brive et il utilise notamment ce médium dans le cadre de ses recherches ou de celles de son réseau savant. Par les thématiques et le territoire qu’ils couvrent, les 2462 négatifs de type gélatino-bromure d’argent sur plaque de verre conservés par le musée Labenche présentent un intérêt qui dépasse le territoire corrézien. Cette exposition a donc pour vocation de faire largement connaître ce fonds mais aussi de dialoguer avec la création contemporaine en photographie.

Musée Labenche 26 bis boulevard Jules-Ferry Brive-la-Gaillarde 19100 Corrèze Nouvelle-Aquitaine 0555171870 http://www.museelabenche.fr/ Musée d’art et d’histoire de la ville de Brive. Musée de France et Monument Historique. Collections publiques de la préhistoire au début du 20e siècle. Centre-ville, stationnement à proximité, parkings, bus de ville.

Érudit, membre fondateur de la Société Scientifique, Historique et Archéologique de la Corrèze et premier conservateur du musée, Ernest Rupin (1845-1909) est un pionnier de la photographie à Brive et…

© Musée Labenche