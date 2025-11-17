Escal’apéro Musique traditionnelle et folklorique Groupe Baltazar Quartet ESCAL Witry-lès-Reims

Escal’apéro Musique traditionnelle et folklorique Groupe Baltazar Quartet

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Début : 2026-03-13 19:00:00
fin : 2026-03-13 22:30:00

2026-03-13

Tout public
Soirée apéro musical sut le thème de la saint Patrick.
Boisson et petite restauration sur place.   .

ESCAL 31 Boulevard du Chemin de Fer Witry-lès-Reims 51420 Marne Grand Est  

