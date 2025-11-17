Escal’apéro Musique traditionnelle et folklorique Groupe Baltazar Quartet ESCAL Witry-lès-Reims
Escal’apéro Musique traditionnelle et folklorique Groupe Baltazar Quartet ESCAL Witry-lès-Reims vendredi 13 mars 2026.
Escal’apéro Musique traditionnelle et folklorique Groupe Baltazar Quartet
ESCAL 31 Boulevard du Chemin de Fer Witry-lès-Reims Marne
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif de base
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-13 19:00:00
fin : 2026-03-13 22:30:00
Date(s) :
2026-03-13
Tout public
Soirée apéro musical sut le thème de la saint Patrick.
Boisson et petite restauration sur place. .
ESCAL 31 Boulevard du Chemin de Fer Witry-lès-Reims 51420 Marne Grand Est
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Escal’apéro Musique traditionnelle et folklorique Groupe Baltazar Quartet
L’événement Escal’apéro Musique traditionnelle et folklorique Groupe Baltazar Quartet Witry-lès-Reims a été mis à jour le 2025-11-17 par ADT de la Marne