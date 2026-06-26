Escale 2 3W GALLERY Reims

Reims

Escale 2

3W GALLERY 27 Rue Henri IV Reims Marne

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Entrée libre

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-07 11:00:00

fin : 2026-08-02 19:30:00

Date(s) :

2026-07-07

Tout public

Exposition collective Escales 2 peinture, dessin, sculpture et photographie.

Une sélection d’artistes internationaux (France, Espagne, Argentine, Bulgarie) réunis du 7 juillet au 2 aout à la 3W Gallery. .

3W GALLERY 27 Rue Henri IV Reims 51100 Marne Grand Est

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English : Escale 2

L’événement Escale 2 Reims a été mis à jour le 2026-06-18 par ADT de la Marne