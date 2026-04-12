The Kids Harmony Le K Reims
The Kids Harmony Le K Reims dimanche 28 juin 2026.
Reims
The Kids Harmony
Le K 20 Rue du Val Clair Reims Marne
Tarif : 32 – 32 – 39 EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif de base
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-28 15:30:00
fin : 2026-06-28
Date(s) :
2026-06-28
Tout public
Kids Harmony Sing For Peace
Une première au monde !
Des dizaines de milliers d’adolescents de tous les continents chantent pour la paix partout en France. Un message puissant d’espoir, d’unité et d’optimisme.
100 à 500 choristes par ville de 10 à 17 ans chanteront, accompagnés de jeunes prodiges.
Le 12 avril 2026 au Grand Rex ! .
Le K 20 Rue du Val Clair Reims 51100 Marne Grand Est
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English : The Kids Harmony
L’événement The Kids Harmony Reims a été mis à jour le 2026-06-12 par Reims Tourisme & Congrès
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