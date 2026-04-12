The Kids Harmony Le K Reims

Reims

The Kids Harmony

Le K 20 Rue du Val Clair Reims Marne

Tarif : 32 – 32 – 39 EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-28 15:30:00

fin : 2026-06-28

Date(s) :

2026-06-28

Tout public

Kids Harmony Sing For Peace

Une première au monde !

Des dizaines de milliers d’adolescents de tous les continents chantent pour la paix partout en France. Un message puissant d’espoir, d’unité et d’optimisme.

100 à 500 choristes par ville de 10 à 17 ans chanteront, accompagnés de jeunes prodiges.

Le 12 avril 2026 au Grand Rex ! .

Le K 20 Rue du Val Clair Reims 51100 Marne Grand Est

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English : The Kids Harmony

L’événement The Kids Harmony Reims a été mis à jour le 2026-06-12 par Reims Tourisme & Congrès