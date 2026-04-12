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The Kids Harmony Le K Reims

The Kids Harmony Le K Reims dimanche 28 juin 2026.

Lieu : Le K

Adresse : 20 Rue du Val Clair

Ville : 51100 Reims

Département : Marne

Début : dimanche 28 juin 2026

Fin : dimanche 28 juin 2026

Heure de début : 15:30:00

Tarif : 32 32 39 Tarif de base plein tarif Tarif de base

Reims

The Kids Harmony

Le K 20 Rue du Val Clair Reims Marne

Tarif : 32 – 32 – 39 EUR

Tarif de base plein tarif
Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-28 15:30:00
fin : 2026-06-28

Date(s) :
2026-06-28

Tout public
Kids Harmony Sing For Peace
Une première au monde !
Des dizaines de milliers d’adolescents de tous les continents chantent pour la paix partout en France. Un message puissant d’espoir, d’unité et d’optimisme.
100 à 500 choristes par ville de 10 à 17 ans chanteront, accompagnés de jeunes prodiges.
Le 12 avril 2026 au Grand Rex !   .

Le K 20 Rue du Val Clair Reims 51100 Marne Grand Est  

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English : The Kids Harmony

L’événement The Kids Harmony Reims a été mis à jour le 2026-06-12 par Reims Tourisme & Congrès

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