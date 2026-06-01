Brunch & Goûter en musique | Les Flâneries Musicales Tennis Club Reims
Brunch & Goûter en musique | Les Flâneries Musicales Tennis Club Reims dimanche 28 juin 2026.
Reims
Brunch & Goûter en musique | Les Flâneries Musicales
Tennis Club 15 Rue Lagrive Reims Marne
Tarif : 25 – 25 – 55 EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif de base
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-28 16:00:00
fin : 2026-06-28
Date(s) :
2026-06-28
Tout public
Voici un voyage musical riche en couleurs et en contrastes, où l’euphomium et le reombone dialoguent avec complicité et virtuosité. Vivaldi, Mozart, Brassens, entre autres, nous donnent un programme très varié, idéal pour mettre en lumière la polyvalence et la beauté de ces deux instruments souvent trop méconnus.
Le tout autour d’un brunch ou d’un goûter selon votre préférence. .
Tennis Club 15 Rue Lagrive Reims 51100 Marne Grand Est
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English : Brunch & Goûter en musique | Les Flâneries Musicales
L’événement Brunch & Goûter en musique | Les Flâneries Musicales Reims a été mis à jour le 2026-06-12 par Reims Tourisme & Congrès
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