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Brunch & Goûter en musique | Les Flâneries Musicales Tennis Club Reims

Brunch & Goûter en musique | Les Flâneries Musicales Tennis Club Reims dimanche 28 juin 2026.

Lieu : Tennis Club

Adresse : 15 Rue Lagrive

Ville : 51100 Reims

Département : Marne

Début : dimanche 28 juin 2026

Fin : dimanche 28 juin 2026

Heure de début : 16:00:00

Tarif : 25 25 55 Tarif de base plein tarif Tarif de base

Reims

Brunch & Goûter en musique | Les Flâneries Musicales

Tennis Club 15 Rue Lagrive Reims Marne

Tarif : 25 – 25 – 55 EUR

Tarif de base plein tarif
Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-28 16:00:00
fin : 2026-06-28

Date(s) :
2026-06-28

Tout public
Voici un voyage musical riche en couleurs et en contrastes, où l’euphomium et le reombone dialoguent avec complicité et virtuosité. Vivaldi, Mozart, Brassens, entre autres, nous donnent un programme très varié, idéal pour mettre en lumière la polyvalence et la beauté de ces deux instruments souvent trop méconnus.
Le tout autour d’un brunch ou d’un goûter selon votre préférence.   .

Tennis Club 15 Rue Lagrive Reims 51100 Marne Grand Est  

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English : Brunch & Goûter en musique | Les Flâneries Musicales

L’événement Brunch & Goûter en musique | Les Flâneries Musicales Reims a été mis à jour le 2026-06-12 par Reims Tourisme & Congrès

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