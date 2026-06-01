L’armenonville Tango Vagabond | Les Flâneries Musicales Domaine Les Crayères Reims
L’armenonville Tango Vagabond | Les Flâneries Musicales Domaine Les Crayères Reims samedi 27 juin 2026.
Reims
L’armenonville Tango Vagabond | Les Flâneries Musicales
Domaine Les Crayères 64 Boulevard Henry Vasnier Reims Marne
Tarif : 0 – 0 – EUR
Gratuit
Entrée libre
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-27 20:00:00
fin : 2026-06-27
Date(s) :
2026-06-27
Tout public
L’Armenonville vous emmène dans un tour du monde du Tango aux jardin du Domaine des Crayères. .
Domaine Les Crayères 64 Boulevard Henry Vasnier Reims 51100 Marne Grand Est
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English : L’armenonville Tango Vagabond | Les Flâneries Musicales
L’événement L’armenonville Tango Vagabond | Les Flâneries Musicales Reims a été mis à jour le 2026-06-12 par Reims Tourisme & Congrès
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