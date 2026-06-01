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L’armenonville Tango Vagabond | Les Flâneries Musicales Domaine Les Crayères Reims

L’armenonville Tango Vagabond | Les Flâneries Musicales Domaine Les Crayères Reims samedi 27 juin 2026.

Lieu : Domaine Les Crayères

Adresse : 64 Boulevard Henry Vasnier

Ville : 51100 Reims

Département : Marne

Début : samedi 27 juin 2026

Fin : samedi 27 juin 2026

Heure de début : 20:00:00

Tarif : 0 0 Gratuit Entrée libre

Reims

L’armenonville Tango Vagabond | Les Flâneries Musicales

Domaine Les Crayères 64 Boulevard Henry Vasnier Reims Marne

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit
Entrée libre

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-27 20:00:00
fin : 2026-06-27

Date(s) :
2026-06-27

Tout public
L’Armenonville vous emmène dans un tour du monde du Tango aux jardin du Domaine des Crayères.   .

Domaine Les Crayères 64 Boulevard Henry Vasnier Reims 51100 Marne Grand Est  

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English : L’armenonville Tango Vagabond | Les Flâneries Musicales

L’événement L’armenonville Tango Vagabond | Les Flâneries Musicales Reims a été mis à jour le 2026-06-12 par Reims Tourisme & Congrès

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