ESCALE À SÈTE 2026 FÊTE DES TRADITIONS MARITIMES Sète

Escale à Sète revient pour une nouvelle édition dédiée aux traditions maritimes. Pendant une semaine, le port accueille plus de 120 bateaux patrimoniauxet un programme riche d’animations (voir menu dédié).L’Italie sera l’invitée d’honneur, accompagnée de nombreuses autres délégations Espagne, Slovénie, Roumanie, Mauritanie, Japon, Corseainsi que la Marine nationalepour les 400 ans de son histoire.LES GRANDS VOILIERSParmi les navires déjà annoncés Santa Maria Manuela, Phoenix, Pascual Flores, Nao Victoriaet plusieurs voiliers-écoles italiens.La billetterie pour les visites de grands voiliers sera bientôt disponible.VILLAGES ET ANIMATIONSSur plus de 2 km de quais, Escale à Sète propose une large diversité d’animations villages thématiques, festival international de chants maritimes, expositions et démonstrations de savoir-faire, rencontres avec les gens de mer, spectacles nautiques, parades, joutes, ateliers, jeux maritimes et soirées festives.ESCALE ASSIETTELa gastronomie maritime est mise à l’honneur avec les recettes traditionnelles de mer et d’étang dans les restaurants, les halles, les villages et à la criée. En 2026, la paella valencienne des pêcheurs du Grao de Castellósera l’un des temps forts culinaires.TEMPS FORTS2026Mardi Transmission: arrivée des voiliers, inaugurations…Mercredi Culture: bataille navale, joutes, défilés…Jeudi Environnement symposium, village environnement…Vendredi Solidarité: démonstrations en mer, parade totémique…Samedi Gens de mer: défilé des équipages, 400 ans de la Marine…Dimanche Délégations: messe des gens de mer, rame traditionnelle…Lundi Clôture: parade de départ, capelet, concerts…Escale à Sète offre une immersion unique dans la culture maritime entre bateaux légendaires, traditions, musiques, savoir-faire et saveurs locales. .

