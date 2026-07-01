Escale Douaisienne Urban Boat Douai

Informations pratiques

Douai

Escale Douaisienne Urban Boat

Route de Tournai Douai Nord

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-31 17:00:00

fin : 2026-08-02 23:00:00

Date(s) :

2026-07-31 2026-08-01 2026-08-02

L’Escale Douaisienne, mini-festival estival, revient à Douai au parc Vernier. Son format à taille humaine (une seule scène, environ 300 personnes par soir) et sa gratuité en font un événement populaire et ouvert à tou·te·s.

A travers sa programmation musicale audacieuse, l’Escale Douaisienne cherche à offrir une place à la scène émergente de musique actuelle et indépendante, qu’elle soit régionale, nationale ou issue de pays voisins.

Vendredi 31 juillet

19h Urban Boat DJ set

20h30 Monsieur Thibault | mathrock atypique (live)

21h30 Tombouctou | rock pulverisé (live)

22h30 Alien She | punk, disco et 80s (dj set)

Samedi 1er août

19h St Python | post punk (live)

20h30 Mc Yallah & Debmaster | rap explosif (live)

22h30 Dame Area | synthés compulsifs (live)

23h00 LaCloture | set chancelant (dj set)

Dimanche 2 août

17h Stargirl & MAD | jeux & drag shows + La Roue | Dj set interactif

21h00 Gaspard le Ventre | hard karaoke wave (live)

22h30 KG | électro retrofuturiste (live)

23h00 MéloMax | électro-techno néo-rétro (dj set)

Buvette par Urban Boat ~ Restauration par Arth’maël et Moi

L’Escale Douaisienne, mini-festival estival, revient à Douai au parc Vernier. Son format à taille humaine (une seule scène, environ 300 personnes par soir) et sa gratuité en font un événement populaire et ouvert à tou·te·s.

A travers sa programmation musicale audacieuse, l’Escale Douaisienne cherche à offrir une place à la scène émergente de musique actuelle et indépendante, qu’elle soit régionale, nationale ou issue de pays voisins.

Vendredi 31 juillet

19h Urban Boat DJ set

20h30 Monsieur Thibault | mathrock atypique (live)

21h30 Tombouctou | rock pulverisé (live)

22h30 Alien She | punk, disco et 80s (dj set)

Samedi 1er août

19h St Python | post punk (live)

20h30 Mc Yallah & Debmaster | rap explosif (live)

22h30 Dame Area | synthés compulsifs (live)

23h00 LaCloture | set chancelant (dj set)

Dimanche 2 août

17h Stargirl & MAD | jeux & drag shows + La Roue | Dj set interactif

21h00 Gaspard le Ventre | hard karaoke wave (live)

22h30 KG | électro retrofuturiste (live)

23h00 MéloMax | électro-techno néo-rétro (dj set)

Buvette par Urban Boat ~ Restauration par Arth’maël et Moi .

Route de Tournai Douai 59500 Nord Hauts-de-France urbanboat.thabor@gmail.com

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English :

L’Escale Douaisienne, a mini-summer festival, returns to Douai at Vernier Park. Its intimate scale (a single stage, about 300 people per night) and free admission make it a popular event open to everyone.

Through its bold musical lineup, L’Escale Douaisienne aims to provide a platform for the emerging contemporary and independent music scene, whether regional, national, or from neighboring countries.

Friday, July 31

7:00 p.m. Urban Boat DJ set

8:30 p.m. Monsieur Thibault | unconventional math rock (live)

9:30 p.m. Tombouctou | high-energy rock (live)

10:30 PM Alien She | punk, disco, and ’80s (DJ set)

Saturday, August 1

7:00 PM St Python | post-punk (live)

8:30 PM Mc Yallah & Debmaster | explosive rap (live)

10:30 PM Dame Area | Compulsive synths (live)

11:00 PM LaCloture | Wobbly set (DJ set)

Sunday, August 2

5:00 PM Stargirl & MAD | games & drag shows + La Roue | interactive DJ set

9:00 PM Gaspard le Ventre | hard karaoke wave (live)

10:30 PM KG | retrofuturistic electro (live)

11:00 PM M%E9loMax | %E9lectro-techno n%E9o-r%E9tro (DJ set)

Refreshments by Urban Boat ~ Food by Arth?ma%EBl and Moi

L’événement Escale Douaisienne Urban Boat Douai a été mis à jour le 2026-07-21 par Office de tourisme du Douaisis