Escale Douaisienne Urban Boat Douai
vendredi 31 juillet 2026 · Douai
Informations pratiques
Douai
Escale Douaisienne Urban Boat
Route de Tournai Douai Nord
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-31 17:00:00
fin : 2026-08-02 23:00:00
Date(s) :
2026-07-31 2026-08-01 2026-08-02
L’Escale Douaisienne, mini-festival estival, revient à Douai au parc Vernier. Son format à taille humaine (une seule scène, environ 300 personnes par soir) et sa gratuité en font un événement populaire et ouvert à tou·te·s.
A travers sa programmation musicale audacieuse, l’Escale Douaisienne cherche à offrir une place à la scène émergente de musique actuelle et indépendante, qu’elle soit régionale, nationale ou issue de pays voisins.
Vendredi 31 juillet
19h Urban Boat DJ set
20h30 Monsieur Thibault | mathrock atypique (live)
21h30 Tombouctou | rock pulverisé (live)
22h30 Alien She | punk, disco et 80s (dj set)
Samedi 1er août
19h St Python | post punk (live)
20h30 Mc Yallah & Debmaster | rap explosif (live)
22h30 Dame Area | synthés compulsifs (live)
23h00 LaCloture | set chancelant (dj set)
Dimanche 2 août
17h Stargirl & MAD | jeux & drag shows + La Roue | Dj set interactif
21h00 Gaspard le Ventre | hard karaoke wave (live)
22h30 KG | électro retrofuturiste (live)
23h00 MéloMax | électro-techno néo-rétro (dj set)
Buvette par Urban Boat ~ Restauration par Arth’maël et Moi
L’Escale Douaisienne, mini-festival estival, revient à Douai au parc Vernier. Son format à taille humaine (une seule scène, environ 300 personnes par soir) et sa gratuité en font un événement populaire et ouvert à tou·te·s.
A travers sa programmation musicale audacieuse, l’Escale Douaisienne cherche à offrir une place à la scène émergente de musique actuelle et indépendante, qu’elle soit régionale, nationale ou issue de pays voisins.
Vendredi 31 juillet
19h Urban Boat DJ set
20h30 Monsieur Thibault | mathrock atypique (live)
21h30 Tombouctou | rock pulverisé (live)
22h30 Alien She | punk, disco et 80s (dj set)
Samedi 1er août
19h St Python | post punk (live)
20h30 Mc Yallah & Debmaster | rap explosif (live)
22h30 Dame Area | synthés compulsifs (live)
23h00 LaCloture | set chancelant (dj set)
Dimanche 2 août
17h Stargirl & MAD | jeux & drag shows + La Roue | Dj set interactif
21h00 Gaspard le Ventre | hard karaoke wave (live)
22h30 KG | électro retrofuturiste (live)
23h00 MéloMax | électro-techno néo-rétro (dj set)
Buvette par Urban Boat ~ Restauration par Arth’maël et Moi .
Route de Tournai Douai 59500 Nord Hauts-de-France urbanboat.thabor@gmail.com
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English :
L’Escale Douaisienne, a mini-summer festival, returns to Douai at Vernier Park. Its intimate scale (a single stage, about 300 people per night) and free admission make it a popular event open to everyone.
Through its bold musical lineup, L’Escale Douaisienne aims to provide a platform for the emerging contemporary and independent music scene, whether regional, national, or from neighboring countries.
Friday, July 31
7:00 p.m. Urban Boat DJ set
8:30 p.m. Monsieur Thibault | unconventional math rock (live)
9:30 p.m. Tombouctou | high-energy rock (live)
10:30 PM Alien She | punk, disco, and ’80s (DJ set)
Saturday, August 1
7:00 PM St Python | post-punk (live)
8:30 PM Mc Yallah & Debmaster | explosive rap (live)
10:30 PM Dame Area | Compulsive synths (live)
11:00 PM LaCloture | Wobbly set (DJ set)
Sunday, August 2
5:00 PM Stargirl & MAD | games & drag shows + La Roue | interactive DJ set
9:00 PM Gaspard le Ventre | hard karaoke wave (live)
10:30 PM KG | retrofuturistic electro (live)
11:00 PM M%E9loMax | %E9lectro-techno n%E9o-r%E9tro (DJ set)
Refreshments by Urban Boat ~ Food by Arth?ma%EBl and Moi
L’événement Escale Douaisienne Urban Boat Douai a été mis à jour le 2026-07-21 par Office de tourisme du Douaisis
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