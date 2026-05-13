Escale Electro n°5 à l’Abbaye de l’Escaladieu Bonnemazon
Escale Electro n°5 à l’Abbaye de l’Escaladieu Bonnemazon samedi 13 juin 2026.
Bonnemazon
Escale Electro n°5
à l’Abbaye de l’Escaladieu BONNEMAZON Bonnemazon Hautes-Pyrénées
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-13 17:00:00
fin : 2026-06-13
Date(s) :
2026-06-13
Escale électro #5
Programme via le lien https://www.abbaye-escaladieu.com/evenement/escale-electro-4/
• 20 € en prévente 27 € late ticket
• Navettes bus 3 €/pers. l’aller-retour depuis Bagnères-de-Bigorre (place Halle aux Grains) et Tarbes (place Marcadieu)
• Réservation obligatoire cartelbigourdan.festik.net/ ou Office de tourisme de Bagnères-de-Bigorre
.
à l’Abbaye de l’Escaladieu BONNEMAZON Bonnemazon 65130 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 5 31 74 39 50 abbaye.escaladieu@ha-py.fr
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English :
Escale electro #5
Program via the link: https://www.abbaye-escaladieu.com/evenement/escale-electro-4/
? 20 ? presale 27 ? late ticket
? Bus shuttles: 3 ?/pers. return from Bagnères-de-Bigorre (place Halle aux Grains) and Tarbes (place Marcadieu)
? Reservations essential: cartelbigourdan.festik.net/ or Bagnères-de-Bigorre Tourist Office
L’événement Escale Electro n°5 Bonnemazon a été mis à jour le 2026-05-13 par OT Cœur des Pyrénées|CDT65
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