Bonnemazon

Escale Electro n°5

à l’Abbaye de l’Escaladieu BONNEMAZON Bonnemazon Hautes-Pyrénées

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-13 17:00:00

fin : 2026-06-13

Date(s) :

2026-06-13

Escale électro #5

Programme via le lien https://www.abbaye-escaladieu.com/evenement/escale-electro-4/

• 20 € en prévente 27 € late ticket

• Navettes bus 3 €/pers. l’aller-retour depuis Bagnères-de-Bigorre (place Halle aux Grains) et Tarbes (place Marcadieu)

• Réservation obligatoire cartelbigourdan.festik.net/ ou Office de tourisme de Bagnères-de-Bigorre

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à l’Abbaye de l’Escaladieu BONNEMAZON Bonnemazon 65130 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 5 31 74 39 50 abbaye.escaladieu@ha-py.fr

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English :

Escale electro #5

Program via the link: https://www.abbaye-escaladieu.com/evenement/escale-electro-4/

? 20 ? presale 27 ? late ticket

? Bus shuttles: 3 ?/pers. return from Bagnères-de-Bigorre (place Halle aux Grains) and Tarbes (place Marcadieu)

? Reservations essential: cartelbigourdan.festik.net/ or Bagnères-de-Bigorre Tourist Office

L’événement Escale Electro n°5 Bonnemazon a été mis à jour le 2026-05-13 par OT Cœur des Pyrénées|CDT65