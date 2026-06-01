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Escale gourmande au Domaine d’Homs SAUX Porte-du-Quercy

Escale gourmande au Domaine d’Homs SAUX Porte-du-Quercy

Escale gourmande au Domaine d’Homs SAUX Porte-du-Quercy dimanche 28 juin 2026.

Lieu : SAUX

Adresse : 6075 route d'Agen

Ville : 46800 Porte-du-Quercy

Département : Lot

Début : dimanche 28 juin 2026

Fin : dimanche 28 juin 2026

Heure de début : 10:00:00

Tarif : Gratuit

Porte-du-Quercy

Escale gourmande au Domaine d’Homs

SAUX 6075 route d’Agen Porte-du-Quercy Lot

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-28 10:00:00
fin : 2026-06-28 18:00:00

Date(s) :
2026-06-28

Une journée festive au Domaine d’Homs mêlant dégustation de vins, repas champêtre, animations familiales et musique live dans une ambiance conviviale.

Une journée festive au Domaine d’Homs mêlant dégustation de vins, repas champêtre, animations familiales et musique live dans une ambiance conviviale.

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SAUX 6075 route d’Agen Porte-du-Quercy 46800 Lot Occitanie +33 6 30 36 86 19  contact@domainedhoms-cahors.fr

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English :

A festive day at Domaine d’Homs combining wine tastings, a picnic lunch, family activities, and live music in a friendly atmosphere.

L’événement Escale gourmande au Domaine d’Homs Porte-du-Quercy a été mis à jour le 2026-06-12 par OT Cahors Vallée du Lot

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