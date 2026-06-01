Portes Ouvertes au Chateau Le Brézéguet Porte-du-Quercy
Portes Ouvertes au Chateau Le Brézéguet Porte-du-Quercy samedi 20 juin 2026.
Porte-du-Quercy
Portes Ouvertes au Chateau Le Brézéguet
4125 Route D’Agen Porte-du-Quercy Lot
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-20 09:30:00
fin : 2026-06-20 18:00:00
Date(s) :
2026-06-20
Lors de notre journée portes ouvertes vous pourrez découvrir nos nouveaux millésimes et nouvelles cuvées
Lors de notre journée portes ouvertes vous pourrez découvrir nos nouveaux millésimes et nouvelles cuvées. Un barbecue sera mis à disposition, table et ombrage. Repas tiré du sac. Chasse au trésor dès 9h30 jusqu'à 18 h.
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4125 Route D’Agen Porte-du-Quercy 46800 Lot Occitanie +33 6 82 84 56 30 chateaulebrezeguet@orange.fr
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English :
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L’événement Portes Ouvertes au Chateau Le Brézéguet Porte-du-Quercy a été mis à jour le 2026-05-29 par OT Cahors Vallée du Lot
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