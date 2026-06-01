Porte-du-Quercy

Portes Ouvertes au Chateau Le Brézéguet

4125 Route D’Agen Porte-du-Quercy Lot

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-20 09:30:00

fin : 2026-06-20 18:00:00

Date(s) :

2026-06-20

Lors de notre journée portes ouvertes vous pourrez découvrir nos nouveaux millésimes et nouvelles cuvées

Lors de notre journée portes ouvertes vous pourrez découvrir nos nouveaux millésimes et nouvelles cuvées. Un barbecue sera mis à disposition, table et ombrage. Repas tiré du sac. Chasse au trésor dès 9h30 jusqu'à 18 h.

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4125 Route D’Agen Porte-du-Quercy 46800 Lot Occitanie +33 6 82 84 56 30 chateaulebrezeguet@orange.fr

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English :

Discover our new vintages and cuvées at our open house

L’événement Portes Ouvertes au Chateau Le Brézéguet Porte-du-Quercy a été mis à jour le 2026-05-29 par OT Cahors Vallée du Lot