Escale gourmande en Méditerranée (lecture gustative), Médiathèque d’Halluin, Halluin
samedi 3 octobre 2026 · Médiathèque d'Halluin · Halluin
Informations pratiques
Escale gourmande en Méditerranée (lecture gustative) Samedi 3 octobre, 18h00 Médiathèque d’Halluin Nord
Sur inscription
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-10-03T18:00:00+02:00 – 2026-10-03T20:00:00+02:00
Fin : 2026-10-03T18:00:00+02:00 – 2026-10-03T20:00:00+02:00
Une parenthèse sensorielle et conviviale, à partager entre adultes. Réservé aux adultes – Sur réservation au 03.20.68.32.45. Pendant ce temps, les enfants pourront profiter d’un temps d’histoires spécialement imaginé pour eux.
Médiathèque d’Halluin 142,144 rue de Lille 59250 Halluin Halluin 59250 Nord Hauts-de-France [{« type »: « phone », « value »: « 03.20.68.32.45 »}]
Embarquez pour un voyage au cœur de la Méditerranée, où les mots, les saveurs et les parfums se mêlent le temps d’une lecture.
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