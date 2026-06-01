Escapade enchantée en pleine nature. Lieder de Schubert et écriture. Les coordonnées GPS 47.641071°N 3.205425°E Saint-Sauveur-en-Puisaye
Escapade enchantée en pleine nature. Lieder de Schubert et écriture. Les coordonnées GPS 47.641071°N 3.205425°E Saint-Sauveur-en-Puisaye dimanche 21 juin 2026.
Saint-Sauveur-en-Puisaye
Escapade enchantée en pleine nature. Lieder de Schubert et écriture.
Les coordonnées GPS 47.641071°N 3.205425°E Bois des chaumes Saint-Sauveur-en-Puisaye Yonne
Tarif : – – EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-21 15:30:00
fin : 2026-06-21 17:00:00
Date(s) :
2026-06-21
A l’occasion du solstice d’été, le Groupement forestier citoyen et écologique Le Baron Perché invité une escapade enchantée en pleine nature Dimanche 21 juin, à 15h30.
Laissez-vous guider au cœur de la forêt pour une rencontre entre musique et mots. Vous y écouterez des Lieder de Schubert interprétés par Anne Romer (violon) et Thierry Dramard (guitare). Ils seront accompagnés de jeux d’écriture avec le public animés par Anne Curmi.
Pour votre confort, pensez à apporter un siège pliant ou une couverture. (Attention en cas de forte pluie, l’événement sera reporté).
Comment s’y rendre ?
Le rendez-vous se situe au Bois des Chaumes
Depuis Saint-Sauveur-en-Puisaye, prenez la direction de Toucy.
Tournez à gauche au panneau Les Barres.
Pour les utilisateurs de GPS, voici les coordonnées exactes
Coordonnées 47.641071°N 3.205425°E
Contact
Pour toute question ou information complémentaire, vous pouvez nous joindre au
06 52 29 95 50.
Nous espérons vous retrouver nombreux pour partager cette parenthèse poétique sous la frondaison des arbres !
L’équipe du GFCE Le Baron Perché .
Les coordonnées GPS 47.641071°N 3.205425°E Bois des chaumes Saint-Sauveur-en-Puisaye 89520 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 6 52 29 95 50 contact@gfce-lebaronperche.fr
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English : Escapade enchantée en pleine nature. Lieder de Schubert et écriture.
L’événement Escapade enchantée en pleine nature. Lieder de Schubert et écriture. Saint-Sauveur-en-Puisaye a été mis à jour le 2026-06-12 par En Bourgogne, la Puisaye a du génie !
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