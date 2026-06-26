Escapade naturaliste contée L’étang de paroles Bas-en-Basset
Escapade naturaliste contée L’étang de paroles Bas-en-Basset lundi 27 juillet 2026.
Bas-en-Basset
Escapade naturaliste contée L’étang de paroles
Bas-en-Basset Haute-Loire
Tarif : 8 – 8 – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-27 15:30:00
fin : 2026-07-27 17:30:00
Date(s) :
2026-07-27
Une découverte originale des bords de Loire, des étangs de Bas et de sa faune guidée par un conteur naturaliste .
Balade orchestrée, scénarisée par Jérome Douplat: Le Pêcheur d’oiseaux/ collectif konsl’diz.
.
Bas-en-Basset 43210 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 66 95 44
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English :
A unique exploration of the banks of the Loire, the %E9tangs de Bas, and their wildlife, led by a naturalist storyteller.
A guided walk, conceived and scripted by Jérôme Douplat: *The Bird Catcher* / konsl?diz collective.
L’événement Escapade naturaliste contée L’étang de paroles Bas-en-Basset a été mis à jour le 2026-06-26 par Office de Tourisme des Marches du Velay Rochebaron
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