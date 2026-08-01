Escapade Nature & Géants Seuilly
mercredi 26 août 2026 · Seuilly
Informations pratiques
Seuilly
Escapade Nature & Géants
4 rue de la devinière Seuilly Indre-et-Loire
Tarif : – – 10 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-26 10:00:00
fin : 2026-08-26 16:00:00
Date(s) :
2026-08-26
Une journée entre nature et légende sur les traces de Rabelais ! Explorez le marais de Taligny, écrin de biodiversité, pique-niquez à La Devinière, maison natale de Rabelais, puis laissez-vous conter les paysages qui ont inspiré ses géants.
Une journée entre nature et légende sur les traces de Rabelais ! Explorez le marais de Taligny, écrin de biodiversité, pique-niquez à La Devinière, maison natale de Rabelais, puis laissez-vous conter les paysages qui ont inspiré ses géants. .
4 rue de la devinière Seuilly 37500 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 2 47 95 91 18 museerabelais@departement-touraine.fr
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English :
A day of nature and legend in the footsteps of Rabelais! Explore the Taligny marshes, a showcase of biodiversity, picnic at La Devinière, Rabelais’ birthplace, then let us tell you about the landscapes that inspired his giants.
L’événement Escapade Nature & Géants Seuilly a été mis à jour le 2026-07-27 par Conseil Départemental 37
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