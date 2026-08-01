Théâtre ambulant La vie très horrifique du géant Gargantua Seuilly
mercredi 5 août 2026 · Seuilly
Informations pratiques
Seuilly
Théâtre ambulant La vie très horrifique du géant Gargantua
Musée Rabelais, La Devinière Seuilly Indre-et-Loire
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-05 17:00:00
fin : 2026-08-19
Date(s) :
2026-08-05 2026-08-12 2026-08-19
Entre La Devinière et l’abbaye de Seuilly, les spectateurs sont plongés l’univers joyeux de Gargantua. Une création théâtrale et musicale interactive de la Cie Le Gai Saber.
Sur réservation
Entre La Devinière et l’abbaye de Seuilly, les spectateurs sont plongés l’univers joyeux de Gargantua. Une création théâtrale et musicale interactive de la Cie Le Gai Saber.
Sur réservation .
Musée Rabelais, La Devinière Seuilly 37500 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 2 47 95 91 18 museerabelais@departement-touraine.fr
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English :
Between La Devinière and Seuilly Abbey, spectators are plunged into the joyous world of Gargantua. An interactive theatrical and musical creation by Cie Le Gai Saber.
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L’événement Théâtre ambulant La vie très horrifique du géant Gargantua Seuilly a été mis à jour le 2026-07-27 par Conseil Départemental 37
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