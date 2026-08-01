Informations pratiques

Seuilly

Théâtre ambulant La vie très horrifique du géant Gargantua

Musée Rabelais, La Devinière Seuilly Indre-et-Loire

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-05 17:00:00

fin : 2026-08-19

Date(s) :

2026-08-05 2026-08-12 2026-08-19

Entre La Devinière et l’abbaye de Seuilly, les spectateurs sont plongés l’univers joyeux de Gargantua. Une création théâtrale et musicale interactive de la Cie Le Gai Saber.

Sur réservation

Entre La Devinière et l’abbaye de Seuilly, les spectateurs sont plongés l’univers joyeux de Gargantua. Une création théâtrale et musicale interactive de la Cie Le Gai Saber.

Sur réservation .

Musée Rabelais, La Devinière Seuilly 37500 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 2 47 95 91 18 museerabelais@departement-touraine.fr

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English :

Between La Devinière and Seuilly Abbey, spectators are plunged into the joyous world of Gargantua. An interactive theatrical and musical creation by Cie Le Gai Saber.

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L’événement Théâtre ambulant La vie très horrifique du géant Gargantua Seuilly a été mis à jour le 2026-07-27 par Conseil Départemental 37