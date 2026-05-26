Herran

ESCAPADE SAUVAGE AU PIC DE CORNUDÈRE

FONTAINE DE L’OURS Herran Haute-Garonne

Tarif : 30 – 30 – EUR

30

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-06 09:30:00

fin : 2026-07-19 14:30:00

Date(s) :

2026-06-06 2026-07-19 2026-08-23

Pic de Cornudère l’escapade sauvage !

Lors de cette randonnée accessible à tous, ressourcement et ralentissement seront les maîtres mots.

Nous prendrons le temps d’observer les grandes et petites merveilles naturelles qui nous entourent et parler d’elles. Nous pourrons également prendre le temps d’échanger entre nous, sans se mettre la pression sur la vitesse de marche qui passera au second plan.

Ce sommet de Cornudère offre une vue de choix sur les sommets environnants et sur la plaine, propice à la contemplation du paysage, que nous atteindrons via un itinéraire varié.

Infos pratiques Départ 9h avec Navette (période estivale) de Arbas Covoiturage 8h30 à Mane (Place de la Vierge) ou 9h à Arbas Fin de la rando 14h30 Fontaine de l’ours Dénivelé positif 500m 8km Tarif 30€/pers Prévoir son pique nique. 30 .

FONTAINE DE L’OURS Herran 31160 Haute-Garonne Occitanie contact@sebaventure.com

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English :

Pic de Cornudère: a wild escape!

L’événement ESCAPADE SAUVAGE AU PIC DE CORNUDÈRE Herran a été mis à jour le 2026-05-26 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE