Herran

ESCAPADE SAUVAGE AU PIC DE PALOUMÈRE

FONTAINE DE L’OURS Herran Haute-Garonne

Tarif : 30 – 30 – EUR

30

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-31 09:30:00

fin : 2026-07-05 14:30:00

Date(s) :

2026-05-31 2026-07-05 2026-08-02

Pic de Paloumère l’escapade sauvage !

Lors de cette randonnée accessible à tous, ressourcement et ralentissement seront les maîtres mots.

Nous prendrons le temps d’observer les grandes et petites merveilles naturelles qui nous entourent et parler d’elles. Nous pourrons également prendre le temps d’échanger entre nous, sans se mettre la pression sur la vitesse de marche qui passera au second plan.

Ce sommet de Paloumère offre une vue de choix sur les sommets environnants et sur la plaine, propice à la contemplation du paysage, que nous atteindrons via un itinéraire varié.

Info pratiques Départ 9h avec la navette (période estivale) de Arbas ; covoiturage à 8h30 à Mane (Place de la Vierge) ou à 9h à Arbas Retour 14h30 à la fontaine de l’ours 1€ AR la navette 9km Dénivelé 450m Tarif 30€/personne Prévoir son pique nique. 30 .

FONTAINE DE L’OURS Herran 31160 Haute-Garonne Occitanie contact@sebaventure.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Pic de Paloumère: a wild escape!

L’événement ESCAPADE SAUVAGE AU PIC DE PALOUMÈRE Herran a été mis à jour le 2026-05-26 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE