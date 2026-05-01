ESCAPADE SAUVAGE AU PIC DE PALOUMÈRE Herran
ESCAPADE SAUVAGE AU PIC DE PALOUMÈRE Herran dimanche 31 mai 2026.
Herran
ESCAPADE SAUVAGE AU PIC DE PALOUMÈRE
FONTAINE DE L’OURS Herran Haute-Garonne
Tarif : 30 – 30 – EUR
30
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-31 09:30:00
fin : 2026-07-05 14:30:00
Date(s) :
2026-05-31 2026-07-05 2026-08-02
Pic de Paloumère l’escapade sauvage !
Lors de cette randonnée accessible à tous, ressourcement et ralentissement seront les maîtres mots.
Nous prendrons le temps d’observer les grandes et petites merveilles naturelles qui nous entourent et parler d’elles. Nous pourrons également prendre le temps d’échanger entre nous, sans se mettre la pression sur la vitesse de marche qui passera au second plan.
Ce sommet de Paloumère offre une vue de choix sur les sommets environnants et sur la plaine, propice à la contemplation du paysage, que nous atteindrons via un itinéraire varié.
Info pratiques Départ 9h avec la navette (période estivale) de Arbas ; covoiturage à 8h30 à Mane (Place de la Vierge) ou à 9h à Arbas Retour 14h30 à la fontaine de l’ours 1€ AR la navette 9km Dénivelé 450m Tarif 30€/personne Prévoir son pique nique. 30 .
FONTAINE DE L’OURS Herran 31160 Haute-Garonne Occitanie contact@sebaventure.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Pic de Paloumère: a wild escape!
L’événement ESCAPADE SAUVAGE AU PIC DE PALOUMÈRE Herran a été mis à jour le 2026-05-26 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE
À voir aussi à Herran (Haute-Garonne)
- RANDO TERROIR AU COUCHER DE SOLEIL CAP DES TÈCHES Herran 29 mai 2026
- ESCAPADE SAUVAGE AU PIC DE CORNUDÈRE Herran 6 juin 2026
- TRANSHUMANCE À PALOUMÈRE Herran 13 juin 2026
- AÏGUAVENTURA, DÉCOUVERTE DU CANYONING Herran 7 juillet 2026
- ASCENSION SPORTIVE AU LEVER DU SOLEIL DE PÈNE BLANQUE Herran 29 juillet 2026