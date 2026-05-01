Herran

RANDO TERROIR AU COUCHER DE SOLEIL CAP DES TÈCHES

FONTAINE DE L’OURS Herran Haute-Garonne

Tarif : 35 – 35 – EUR

35

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-29 19:15:00

fin : 2026-07-17 22:30:00

Date(s) :

2026-05-29 2026-06-19 2026-07-17 2026-07-31 2026-08-14 2026-08-28

Sunset & terroir au Cap des Tèches

Ce belvédère situé en moyenne montagne, permet d’embrasser les hauts sommets de la chaîne centrale Pyrénéenne et la plaine du Comminges, sublimés au coucher de soleil par les couleurs chatoyantes du soir.

Imaginez-vous déguster de bons produits locaux sélectionnés avec soin dans ce décor, puis s’enfoncer au crépuscule dans une forêt sauvage au chant des chouettes, où il n’est pas rare de croiser biches, cerfs ou autres animaux sauvages.

Infos pratiques Départ de la rando 19h15 de la Fontaine de l’Ours Rdv covoiturage 18h30 à Mane (Place de la Vierge) Fin de la Rando à 22h30 Maximum 6 personnes Distance 6,3km Dénivelé 400m Matériel Chaussures fermées crantées, eau (1L/pers), lampe frontale. 35 .

FONTAINE DE L’OURS Herran 31160 Haute-Garonne Occitanie contact@sebaventure.com

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English :

Sunset & terroir at Cap des Tèches

L’événement RANDO TERROIR AU COUCHER DE SOLEIL CAP DES TÈCHES Herran a été mis à jour le 2026-05-26 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE