Informations pratiques

Mamers

Escapades en Maine Saosnois Visite insolite de la Gendarmerie Mobile

Quartier Galois, 7 rue du Colonel Arnaud Beltrame Mamers Sarthe

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-21 10:00:00

fin : 2026-10-21 12:30:00

Date(s) :

2026-10-21

Escapades en Maine Saosnois Visite insolite de la Gendarmerie Mobile

Poussez les portes de la caserne de la gendarmerie mobile de Mamers pour une visite insolite à la découverte des lieux, de leur fonctionnement et des missions assurées au quotidien par les gendarmes.

Une occasion rare d’explorer les coulisses de cette institution et d’échanger avec les équipes sur leur métier.

Gratuit | À 10h

Places limitées

Les participants doivent impérativement être munis de leur pièce d’identité. .

Quartier Galois, 7 rue du Colonel Arnaud Beltrame Mamers 72600 Sarthe Pays de la Loire +33 2 43 97 60 63 contact@tourisme-maine-saosnois.com

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English :

Getaways in the Maine-Saosnois Region: An Unusual Tour of the Mobile Gendarmerie

L’événement Escapades en Maine Saosnois Visite insolite de la Gendarmerie Mobile Mamers a été mis à jour le 2026-07-28 par OT Maine Saosnois