Escapades Visite de l’entreprise Yanmar

Entreprise Yanmar Saint-Dizier Haute-Marne

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Entrée libre

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-10

fin : 2026-03-10

Date(s) :

2026-03-10

Tout public

Présentation et découverte du fonctionnement de cette entreprise spécialisée dans la production et distribution d’équipements de travaux publics(mini pelles hydrauliques)

Sur inscription uniquement 03.26.72.62.80 tourisme@lacduder.com .

Entreprise Yanmar Saint-Dizier 52100 Haute-Marne Grand Est +33 3 25 05 31 84 tourisme@lacduder.com

English :

L’événement Escapades Visite de l’entreprise Yanmar Saint-Dizier a été mis à jour le 2025-11-28 par Office de Tourisme du Lac du Der en Champagne