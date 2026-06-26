Escape game à la découverte du trésor caché de Pierre-François Guillon Musée départemental du compagnonnage Romanèche-Thorins

Informations pratiques

Romanèche-Thorins

Escape game à la découverte du trésor caché de Pierre-François Guillon

Musée départemental du compagnonnage 98 Rue Pierre François Guillon Romanèche-Thorins Saône-et-Loire

Tarif : 12 – 12 – 12 EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-17 18:15:00

fin : 2026-08-07 19:30:00

Date(s) :

2026-07-17 2026-08-07

Explorez le musée autrement en résolvant énigmes et défis ! En équipe, observez, réfléchissez et coopérez pour percer le mystère.

Une expérience immersive et ludique pour redécouvrir les collections. Tout public à partir de 10 ans, inscription obligatoire. .

Musée départemental du compagnonnage 98 Rue Pierre François Guillon Romanèche-Thorins 71570 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 35 22 02

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English : Escape game à la découverte du trésor caché de Pierre-François Guillon

L’événement Escape game à la découverte du trésor caché de Pierre-François Guillon Romanèche-Thorins a été mis à jour le 2026-06-26 par Musée départemental du Compagnonnage