Escape game à la découverte du trésor caché de Pierre-François Guillon Musée départemental du compagnonnage Romanèche-Thorins
vendredi 17 juillet 2026 · Musée départemental du compagnonnage · Romanèche-Thorins
Informations pratiques
Romanèche-Thorins
Escape game à la découverte du trésor caché de Pierre-François Guillon
Musée départemental du compagnonnage 98 Rue Pierre François Guillon Romanèche-Thorins Saône-et-Loire
Tarif : 12 – 12 – 12 EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif de base
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-17 18:15:00
fin : 2026-08-07 19:30:00
Date(s) :
2026-07-17 2026-08-07
Explorez le musée autrement en résolvant énigmes et défis ! En équipe, observez, réfléchissez et coopérez pour percer le mystère.
Une expérience immersive et ludique pour redécouvrir les collections. Tout public à partir de 10 ans, inscription obligatoire. .
Musée départemental du compagnonnage 98 Rue Pierre François Guillon Romanèche-Thorins 71570 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 35 22 02
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Escape game à la découverte du trésor caché de Pierre-François Guillon
L’événement Escape game à la découverte du trésor caché de Pierre-François Guillon Romanèche-Thorins a été mis à jour le 2026-06-26 par Musée départemental du Compagnonnage
À voir aussi à Romanèche-Thorins (Saône-et-Loire)
- Visites flash parcours permanent Musée départemental du compagnonnage Romanèche-Thorins 4 juillet 2026
- Visites flash exposition temporaire Musée départemental du compagnonnage Romanèche-Thorins 5 juillet 2026
- Création d’un carnet nature Musée départemental du compagnonnage Romanèche-Thorins 7 juillet 2026
- Miroir, mon beau miroir Musée départemental du compagnonnage Romanèche-Thorins 9 juillet 2026
- Pyrogravure Musée départemental du compagnonnage Romanèche-Thorins 10 juillet 2026