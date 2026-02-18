Escape-game à la Forge Rue de la vieille forge Aube

Escape-game à la Forge

samedi 30 mai, illumination des bâtiments avec un escape-game à la Grosse Forge d’Aube

18h 22h dernière admission 21h30

tarif : 5€ par adulte -18 ans gratuit

sur réservation au forgeaube@orange.fr

renseignements appeler le secrétariat des musées: 02 33 24 60 09. .

Rue de la vieille forge Musée de la Grosse Forge Aube 61270 Orne Normandie +33 2 33 24 60 09 forgeaube@orange.fr

English : Escape-game à la Forge

